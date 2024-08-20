Ukrayna, Rusya bağlantılı kiliseyi yasaklıyor

Yeni yasa, Rusya ile bağlantısı olan dini örgütlere karşı harekete geçme imkanı tanıyor.



Ukraynalıların çoğunluğu Ortodoks Hıristiyan olmakla birlikte, geleneksel olarak Rus Ortodoks Kilisesi'ne (ROC) bağlı. 2019'dan bu yana dünya Ortodoks hiyerarşisi tarafından tanınan bağımsız bir kilise olarak ikiye bölünmüş durumda.



Yasaklama kararı bir mahkeme tarafından verilecek. Öncelikle, Ukrayna Devlet Etnik Politika ve Vicdan Özgürlüğü Servisi bağlantıları tespit edecek. Servis herhangi bir bağ tespit ederse, dini kuruluşa bu bağları koparmak için 90 gün süre tanınacak. Süre sonunda bağların koparılmadığı tespit edilirse kilise Ukrayna'da yasaklanacak.



Milletvekili Yaroslav Zhelezniak Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, toplam 265 milletvekilinin tasarı lehinde oy kullandığını, 29 milletvekilinin ise karşı oy kullandığını belirtti.



Milletvekili Roman Lozynskyi ise Facebook'ta yaptığı açıklamada, “Bugün Kremlin'in yıllardır dini bir örgüt maskesi arkasına saklanan ajan ağını içeriden temizlemek için kaçınılmaz bir yola girmiş bulunuyoruz,” ifadelerini kullandı.



Azınlık kilisesinden bir açıklama gelmezken kilise, geçmişte Moskova'nın savaşının açık bir destekçisi olan Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlarını Şubat 2022 işgalinden sonra kestiğini açıklamıştı.



Ukraynalı yetkililer ise bu iddiayı reddediyor. Onlarca din adamına karşı vatana ihanet suçlamaları da dahil olmak üzere birçok cezai işlem başlatıldı. Bir din adamı ise esir takasının bir parçası olarak Rusya'ya gönderildi.



Rus Zvezda televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Parlamentosu'nun aldığı karara tepki göstererek, "Buradaki hedef, gerçek Ortodoksluğu kökten yok edip, bunun yerine sahte Ortodoks Kilise yaratmaktır. Bu, Ukrayna'da Ortodoksluğun yok edilmesidir," dedi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise yasayı “Ukrayna'nın manevi bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik” olarak tanımlıyor. Zelenskiy, yasanın “Ukrayna Kilisesi'nin Moskova tarafından manipüle edilemeyeceğini” garanti altına alması gerektiğini belirtti.



Yasanın yürürlüğe girmesi için Zelenskiy tarafından imzalanması gerekiyor.