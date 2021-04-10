Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanıyor

Ukrayna ve Rusya'dan, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltebilecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, doğudaki Donbas bölgesinde Rusya'nın provokasyonlarının ülkesinde "tahriklere" yol açabileceği uyarısında bulundu.





Savunma Bakanı Taran, Rusya'nın bölgede Rusça konuşan insanların haklarının ihlal edilebileceği yönündeki suçlamalarının, Ukrayna'ya yönelik silahlı şiddetin yeniden başlaması için bir neden olabileceğini belirtti. Bakan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Aynı zamanda, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırıların şiddetlenmesinin ancak Kremlin'in en üst düzeyde bu yönde siyasi karar alması ile mümkün olabileceği notunu da düşmek gerekiyor" dedi.





RUS ASKERİ HAREKETLİLİĞİ ENDİŞEYE SEBEP OLUYOR





DW Türkçe'nin haberine göre Ukrayna ile Rusya sınırındaki bölgede Rus askerlerinin sayısının artırılması ve Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna birlikleri arasında şiddetin artması üzerine Kiev alarma geçmişti.





Bölgede Rusya'nın askeri hareketliliğinin artması, Moskova'nın Ukrayna'ya birliklerini göndermeye hazırlandığı şeklinde endişelere neden oluyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'ya bölgedeki birliklerini çekme çağrısında bulunmuştu. Bunun sadece Rusya'nın kararı olacağını belirten Kremlin ise bölgedeki Rus birliklerinin tehdit oluşturmadığını savunuyor ve gerekli görüldüğü kadar uzun süre bölgede kalacaklarının altını çiziyor.





Doğu Ukrayna'da gerginliğin artması nedeniyle Rusya, bölgedeki vatandaşlarını korumak için müdahale tehdidinde de bulunuyor. Kremlin Sözcücü Dmitri Peskov, Cuma günü yaptığı açıklamada, çatışmaların artması durumunda meydana gelebilecek "insani felakete" seyirci kalmayacaklarını, vatandaşlarını korumak için gereken önlemlerin alınacağını belirtmişti.





Rusya'nın askeri doktrini, Moskova'nın ülke dışındaki vatandaşlarını korumak için askeri müdahalede bulunabilmesini öngörüyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki Rusça konuşan halka, Rusya uluslararası tepkilere rağmen 2019 yılından beri vatandaşlık veriyor. Bölgede yaşayan yaklaşık 400 bin kişinin Rus vatandaşlığının bulunduğu belirtiliyor.





Bölgede tansiyon artarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumartesi günü İstanbul'da Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

