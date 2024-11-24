Ukrayna-Rusya krizinden Orta Asya ekonomileri faydalandı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Orta Asya ekonomileri yaptırımları fırsata çevirerek büyüme kaydederken, Rusya dolara bağımlılığını azaltmak için alternatif para birimlerine yöneliyor. Bu durum, küresel ekonomik dengelerde önemli değişimlere yol açıyor.





Dünya Bankası, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların Orta Asya ülkelerine ekonomik fırsatlar sunduğunu ve beklenmedik bir büyüme dalgasına yol açtığını açıkladı. Analistlere göre, yaptırımların etkisiyle lojistik, ticaret ve yatırım akışlarında yaşanan artış, bölge ekonomilerini olumlu yönde etkiledi.





Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri için yaptırımlar paradoksal bir şekilde lojistik, ticaret ve yatırım akışlarının artması sayesinde önemli bir ekonomik büyüme faktörü haline geldi. Dünya Bankası analistleri, 2024 yılı sonunda Orta Asya ekonomilerinin %3,2 oranında büyüme kaydedeceğini öngörüyor.





Bu büyüme oranı, Avrupa’daki ekonomik durgunluk ve gelişmiş ülkelerdeki sınırlı büyüme beklentileriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici. Dünya Bankası verilerine göre, gelişmiş ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2024 sonunda ortalama %0,9 oranında büyüyecek.





Yaptırımların bir diğer etkisi de Rusya’nın dolara olan bağımlılığını azaltması oldu. 2024 yılı itibarıyla Rusya, ticaretini çeşitlendirmek amacıyla yuan ve ruble gibi dolar dışındaki para birimlerini kullanmaya ağırlık verdi.