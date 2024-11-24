Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna-Rusya krizinden Orta Asya ekonomileri faydalandı /24 Kasım 2024 13:11

Ukrayna-Rusya krizinden Orta Asya ekonomileri faydalandı

Rusya’ya uygulanan yaptırımların bölgesel etkileri Orta Asya ülkelerinin faydasına seyrediyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Orta Asya ekonomileri yaptırımları fırsata çevirerek büyüme kaydederken, Rusya dolara bağımlılığını azaltmak için alternatif para birimlerine yöneliyor. Bu durum, küresel ekonomik dengelerde önemli değişimlere yol açıyor.

Dünya Bankası, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların Orta Asya ülkelerine ekonomik fırsatlar sunduğunu ve beklenmedik bir büyüme dalgasına yol açtığını açıkladı. Analistlere göre, yaptırımların etkisiyle lojistik, ticaret ve yatırım akışlarında yaşanan artış, bölge ekonomilerini olumlu yönde etkiledi.

Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri için yaptırımlar paradoksal bir şekilde lojistik, ticaret ve yatırım akışlarının artması sayesinde önemli bir ekonomik büyüme faktörü haline geldi. Dünya Bankası analistleri, 2024 yılı sonunda Orta Asya ekonomilerinin %3,2 oranında büyüme kaydedeceğini öngörüyor.

Bu büyüme oranı, Avrupa’daki ekonomik durgunluk ve gelişmiş ülkelerdeki sınırlı büyüme beklentileriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici. Dünya Bankası verilerine göre, gelişmiş ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2024 sonunda ortalama %0,9 oranında büyüyecek.

Yaptırımların bir diğer etkisi de Rusya’nın dolara olan bağımlılığını azaltması oldu. 2024 yılı itibarıyla Rusya, ticaretini çeşitlendirmek amacıyla yuan ve ruble gibi dolar dışındaki para birimlerini kullanmaya ağırlık verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna-Rusya krizinden Orta Asya ekonomileri faydalandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:56