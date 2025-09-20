Ukrayna, Rusya’nın Samara bölgesini vurdu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Saldırılar aynı gece, ülkenin başka bölgelerine de yayılırken, Rus savunma sistemleri çok sayıda İHA'yı düşürdü.





Samara Valisi Vyacheslav Fedorişev, bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucunda dört vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Samara bölge yönetimi, ailelerle iletişim halindedir" ifadelerini kullandı. Fedorişhev, mağdur ailelere gerekli tüm yardımların, maddi destek de dahil olmak üzere yapılacağının sözünü verdi. Saldırıda yaralanan bir kişinin ise doktorların gözetiminde hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.





Hedef: Petrol Rafinerisi





Saldırıların ana hedefinin, bölgedeki kritik bir enerji altyapısı olan Kuybışev Petrol Rafinerisi olduğu bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Samara bölgesi üzerinde gece boyunca 15 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıların, enerji tesislerine yönelik devam eden stratejinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.





Saratov'da Sivil Konutlara Saldırı





Aynı gece, bir başka saldırı da Saratov kentinde gerçekleşti. Kentteki çok katlı apartmanlara yönelik saldırıda bir kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak gerekli tedaviyi aldı ve doktor gözetiminde tutulmaya devam ediyor. Saratov Valisi Roman Busargin, iki apartmanda pencerelerin kırıldığını ve hasar tespiti için kapı kapı dolaşarak inceleme yapıldığını duyurdu.





Belgrad Sanayi Bölgesi ve Araçlara Ağır Hasar





Ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesi, Ukrayna kaynaklı olduğu belirtilen yoğun bir insansız hava aracı (İHA/Drone) saldırısına maruz kaldı. Bölge valiliğinden yapılan açıklamalara göre, çok sayıda köy ve yerleşim yerinde sivil altyapı, konutlar ve endüstriyel tesisler hedef alındı. Saldırılar sonucunda can kaybı yaşanmazken, önemli maddi hasar meydana geldi.





Saldırıların odağında, bölgenin önemli yerleşimlerinden Şebeino kenti yer aldı. Valilik, kentteki iki ayrı sanayi tesisine düzenlenen saldırılarda bir binanın hasar gördüğünü, üç yük kamyonu ve bir binek aracın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Bu saldırıların, bölgedeki endüstriyel kapasiteyi hedef aldığı değerlendiriliyor.