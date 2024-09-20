Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna-Rusya savaşında AP'den kritik talep: 'Kiev batı silahlarıyla Rusya'yı vurabilmeli' /20 Eylül 2024 09:28

Ukrayna-Rusya savaşında AP'den kritik talep: 'Kiev batı silahlarıyla Rusya'yı vurabilmeli'

AP milletvekilleri, Kiev'in Batı silahlarıyla Rusya topraklarını vurmasına Birlik ülkeleri tarafından izin verilmesini talep etti. Almanya ise Ukrayna'ya 400 milyon euro ek yardımda bulunacak.

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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Batı silahlarının Rusya içlerindeki askeri hedeflere karşı kullanılmasını önleyen kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti. Strasbourg'da toplanan vekiller, ilgili tasarıyı 131'e karşı 425 oyla kabul etti. 63 vekil ise oylamada çekimser kaldı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, tasarıda silah kullanımına yönelik kısıtlamaların Ukrayna'nın kendini savunma kapasitesini sınırladığı, ülke halkı ve altyapısını Rus saldırılarına karşı savunmasız bıraktığı görüşleri yer aldı. Vekiller ayrıca Batılı hükümetleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye çağırdı.

ALMANYA'DAN 400 MİLYON EUROLUK YENİ YARDIM

Gelişmiş saldırı silahlarının Rusya içindeki hedeflere karşı kullanılmasına itiraz eden ülkeler arasında yer alan Almanya ise Kiev'e yaklaşık 400 milyon euro değerinde yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Karar bütçe tartışmalarının gölgesinde ve Ukrayna'ya silah seviıyatlarına yönelik iç kamuoyundan gelen eleştirilerin arttığı bir ortamda alındı. Yeni yardım Ukrayna için 2024'te ayrılan 8 milyar euroluk bütçeye ek olarak planlandı. Eğer parlamento bütçe komisyonu 397 milyon euroluk ek yardımı onaylarsa yıl sonunda Almanya'nın Kiev'e ulaştırdığı silahların toplam değer 8,4 milyar euroya çıkmış olacak.

Almanya halihazırda ABD'den sonra Ukrayna ordusunun en büyük bağışçısı konumunda. Bu yılın başından beri Olaf Scholz hükümetinin Kiev'e sevkiyatına yeşil ışık yaktığı silahların değeri 7,5 milyar euroyu buldu.

Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin parlamentoya gönderilen mektupta, 'Rus güçlerinin Ukrayna içindeki ilerleyişinin önemli ekipman kaybına yol açtığı, yardımlarda büyük bir artış olmazsa Ukrayna'nın direnmekte zorlanacağı' kaydedildi.
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