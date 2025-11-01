Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna-Rusya savaşında kritik adım: ABD Tomahawk füzesi onayına yeşil ışık yaktı /01 Kasım 2025 12:43

Ukrayna-Rusya savaşında kritik adım: ABD Tomahawk füzesi onayına yeşil ışık yaktı

CNN, Pentagon'un Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi sevk edilmesine yeşil ışık yaktığını öne sürerken, son kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceğini haber yaptı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna'ya seyir füzesi Tomahawk tedarik olasılığını onayladığı öne sürüldü. 

CNN'in haberine göre, bu onay, ABD'nin kendi füze stoklarının olumsuz etkilenmeyeceğinin tespit edilmesinin ardından geldi.

Trump'ın Kararı Bekleniyor

Haberde, nihai kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği belirtildi. Trump'ın daha önce bu tür bir satışa sıcak baktığı, ancak daha sonra uzun menzilli füzelerin ABD'nin kendi ihtiyaçları için gerekli olduğunu belirterek fikir değiştirdiği aktarıldı.

Moskova, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi tedarik edilmesinin, Rusya-ABD ilişkilerinde "çok ciddi bir gerilime" yol açacağı uyarısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in bu füzeleri Rus topraklarının derinliklerinde kullanması durumunda Moskova'nın "şaşırtıcı bir yanıt" vereceğini ifade etti.
