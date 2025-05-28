Ukrayna-Rusya savaşındaki can kaybı 1.2 milyonu geçti

ABD Başkanı’nın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna’daki savaşta toplam kayıpların 1.2 milyon kişiyi aştığını söyledi.



Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada bu rakamın ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki askeri kayıplarından bile daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Bu çatışmanın en kısa sürede sona erdirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



ABD’nin Ukrayna’dan çatışmanın sona ermesi için bir şartlar listesi aldığını duyuran Kellogg, benzer bir listenin Rusya’dan da beklenildiğini ve tarafların taleplerinin karşılaştırılmasının ardından yeni bir müzakere turunun planlanacağını ifade etti.



‘Savaş Bir Yıl Daha Sürebilir’

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın en az bir yıl daha sürebileceğini ifade etti. “Haziran 2026’da artık savaşın bitmiş olmasını umuyoruz. Hem de çok istiyoruz” şeklinde konuşan Zelenskiy, Ukrayna’nın askeri ve diplomatik hazırlıklarını sürdürdüğünü vurguladı.



Müzakere çağrılarına rağmen karşılıklı yoğun saldırılar aralıksız her gün devam ediyor. Kiev yönetiminin saldırılarına misliyle karşılık veren Rusya da saldırıların dozunu artıyor.



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik insansız hava araçlarını (İHA) kullanma kapasitesinin arttığı belirtiliyor. Bazı analistlere göre, Moskova yakın bir gelecekte aynı anda 1000’den fazla “Geran” tipi İHA’yı Ukrayna hedeflerine yönlendirebilecek kapasiteye ulaşabilir.



Ayrıca Ukrayna, Almanya ile uzun menzilli füze sistemlerinin temini konusunda görüşmeler yürütüyor. Kiev yönetimi, bu tür silahların cephedeki dengeyi değiştirebileceğini düşünüyor. Batılı müttefiklerden gelen askeri desteğin savaşın seyrini etkilemeye devam etmesi bekleniyor.



Tarihi Kayıplar Endişe Oluşturuyor

1.2 milyonu aşan toplam kayıp rakamı, savaşın boyutlarını gözler önüne sererken, uluslararası insani yardım örgütleri bu durumun ortaya çıkardığı insani krize dikkat çekiyor. Kellogg’un açıklamaları, ABD’nin Ukrayna politikasında diplomasiye daha fazla ağırlık verileceği sinyallerini veriyor.



Savaşın 2026’ya kadar uzayabileceği yönündeki açıklamalar, çatışmaların ne kadar karmaşık ve uzun soluklu olabileceğini gösteriyor. Ukrayna, hem askeri hem de diplomatik kanalları aktif şekilde kullanarak Rusya’ya karşı mücadele etmeyi sürdürüyor.