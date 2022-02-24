Ukrayna: Rusya topyekün işgal başlattı

Rus Merkez Bankası'ndan Ruble'ye müdehale açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Ruble'nin tarihindeki en düşük seviyeye inmesi üzerine Rusya Merkez Bankası "finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için" 2014 yılından bu yana ilk kez müdahalede bulunacağını açıkladı. Rus tahvilleri ve hisse senedi piyasasında da kayıplar yaşanıyor.





Zelenskiy savunma desteği istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya liderlerine çağrıda bulunarak, Rusya'ya karşı hava sahasının korunmasını ve savunma desteği verilmesini talep etti. Rusya "Ukrayna ve bütün demokratik dünyaya karşı bir savaş başlattı" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın hava sahasını "saldırganlıktan" korumak için liderlerden geniş çaplı savunma desteği istedi.





Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ülkesinin Türkiye'den taleplerini görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini duyurdu. Bodnar Ukrayna'nın Ankara'dan İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rusya'ya kapatmasını talep ettiğini açıklamıştı.





Baltık ülkeleri Rusya'nın Swift'ten çıkartılmasını istedi

Estonya, Letonya ve Litvanya dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkartılmasını talep etti. Açıklamada ayrıca Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği verilmesi çağrısı yapıldı.





Ukrayna Merkez Bankası nakit para çekmeyi sınırlandırdı

Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, nakit para çekme imkanlarının sınırlandırıldığı duyuruldu. Buna göre, bir gün içinde sadece 100 bin Ukrayna Grivnası (yaklaşık 2 bin 975 euro) çekilebilecek. Bunun yanı sıra ülkede döviz çekmek yasaklandı.