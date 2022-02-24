Ukrayna: Rusya topyekün işgal başlattı

Rus Merkez Bankası'ndan Ruble'ye müdehale açıklaması
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Ruble'nin tarihindeki en düşük seviyeye inmesi üzerine Rusya Merkez Bankası "finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için" 2014 yılından bu yana ilk kez müdahalede bulunacağını açıkladı. Rus tahvilleri ve hisse senedi piyasasında da kayıplar yaşanıyor.
Zelenskiy savunma desteği istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya liderlerine çağrıda bulunarak, Rusya'ya karşı hava sahasının korunmasını ve savunma desteği verilmesini talep etti. Rusya "Ukrayna ve bütün demokratik dünyaya karşı bir savaş başlattı" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın hava sahasını "saldırganlıktan" korumak için liderlerden geniş çaplı savunma desteği istedi.
Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ülkesinin Türkiye'den taleplerini görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini duyurdu. Bodnar Ukrayna'nın Ankara'dan İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rusya'ya kapatmasını talep ettiğini açıklamıştı.
Baltık ülkeleri Rusya'nın Swift'ten çıkartılmasını istedi
Estonya, Letonya ve Litvanya dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkartılmasını talep etti. Açıklamada ayrıca Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği verilmesi çağrısı yapıldı.
Ukrayna Merkez Bankası nakit para çekmeyi sınırlandırdı
Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, nakit para çekme imkanlarının sınırlandırıldığı duyuruldu. Buna göre, bir gün içinde sadece 100 bin Ukrayna Grivnası (yaklaşık 2 bin 975 euro) çekilebilecek. Bunun yanı sıra ülkede döviz çekmek yasaklandı.
Rusya’nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasına Batılı liderler nasıl tepki verdi?
Rusya’nın askeri harekatını ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO liderleri şiddetle kınadı.
ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı kınadı ve Rusya'yı sorumlu tutacağına söz verdi.
Biden, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile konuştuğunu.ve Zelenskiy'nin kendisini Ukrayna halkının yanında olmaya çağırdığını belirtti.
Biden, "G7 liderleri ile görüşeceğim. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak" dedi.
Avrupa'daki ülkeler de Rusya'nın harekatını kınamakta gecikmedi.
'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en kara günü'
Avupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell saldırıyla ilgili, “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en kara günü” dedi.
Almanya hükümeti, Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve ona dayanışma sözü verdiğini açıkladı.
Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, "Avrupa'da yalnızca tarih kitaplarında görebileceğini düşündüğümüz bir kara savaşının içindeyiz. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu "provokasyonsuz saldırı" karşısında "dehşete düştüğünü" ve İngiltere'nin "kesinlikle buna yanıt vereceğini" söyledi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, eylemin "dayanaksız ve haksız" olduğunu söyledi ve buna, “Birlik ve kararlılıkla hemen yanıt vermek için Avrupalı ??ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışıyoruz” dedi.
Polonya hükümet sözcüsü Piotr Muller, "NATO'nun doğu kanadını güçlendirme zamanının geldiğini" söyledi ve "Bu tür kararların alınmasını bekliyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bloğun bu korkunç zamanda Ukrayna'nın yanında olduğunu ve NATO'nun tüm müttefiklerini savunmak için gereken her şeyi yapacağını söyledi.
Ukrayna Sınır Güvenliği: Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti
Ukrayna Sınır Güvenliği, Rus tanklarının Luhansk bölgesinden sınırı geçtiğini duyurdu.
Yapılan açıklamda, “Rus tankları sıra halinde Luhansk bölgesindeki Krasna Talivka, Milove ve Horodyshche’den girdi. Askeri çatışmalar bu bölgelere doğru devam ediyor. Sınır birlikleri ve Ukrayna silahlı kuvvetleri savunmaya devam ediyor.” denildi.
Putin'in Ukrayna sınırına son durumda, 150 ila 200 bin arasında asker yığdığına inanılıyor.
Odesa’nın dışındaki Podilsk’te bir askeri tesis vuruldu: 6 ölü, 19 kayıp
Ukrayna emniyet birimleri, Odesa’nın dışındaki Podilsk’teki bir askeri üsse yapılan saldırıda, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını aktardı.
Aynı saldırıda 19 kişinin kaybolduğu da kaydedildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Mariupol’da da bir kişin Rus bombardımanında öldüğünü bildiriyor.
Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi: Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılmasını istiyoruz
Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’den Rusya’ya karşı yaptırım uygulamasını istedi ve Rus gemilerine Boğazlar’dan geçişin kapatılması çağrısı yaptı.
Büyükelçi, Rus uçaklarına Türkiye hava sahasının kapatılmasını da istedi ve "Savaştayız" açıklaması yaptı.
Büyükelçi, Rus uçaklarına Türkiye hava sahasının kapatılmasını da istedi ve "Savaştayız" açıklaması yaptı.
Ukrayna'da başkent Kiev ile birlikte toplam 6 kentten patlama haberi geldi
Ukrayna'ya Rusya'nın düzenlediği askeri harekatta, ülkenin birçok bölgesinden patlama haberleri geliyor.
Patlama haberi gelen bölgeler şu ana dek aşağıdaki grafiteki gibi...
Getty Images fotoğraf ajansı, özellikle Harkov'u hedef alan hava saldırısına ilişkin fotoğraflar paylaşıyor.
Patlama haberi gelen bölgeler şu ana dek aşağıdaki grafiteki gibi...
Getty Images fotoğraf ajansı, özellikle Harkov'u hedef alan hava saldırısına ilişkin fotoğraflar paylaşıyor.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar metroyu sığınak olarak kullanıyor
Ukrayna'da başkenti Kiev güne Rusya'nın askeri harekat başlatmasının şokuyla başladı.
Başkentte çok sayıda kişinin, metro istasyonunu sığınak olarak kullandığı bildiriliyor.
Çok sayıda kişi de kentten ayrılmak için otobüslere yöneldi.
BBC muhabiri Sarah Rainsford, ülkede kimsenin olanlara inanamadığını aktarıyor.
Başkentte çok sayıda kişinin, metro istasyonunu sığınak olarak kullandığı bildiriliyor.
Çok sayıda kişi de kentten ayrılmak için otobüslere yöneldi.
BBC muhabiri Sarah Rainsford, ülkede kimsenin olanlara inanamadığını aktarıyor.
Türkiye: Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacak
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarından "mevcut aşamada" evlerinde ya da güvenli bir yerde kalmalarını ve seyahatten kaçınmalarını istedi.
Rainsford, "İnsanlar bunu bekliyordu, ama burada kimse bunun gerçekleşmiş olduğuna inanamıyor." dedi.
Rainsford, "İnsanlar bunu bekliyordu, ama burada kimse bunun gerçekleşmiş olduğuna inanamıyor." dedi.
Kiev'de son durum ne?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri harekat başlatmasının ardından, başkent Kiev'de de hareketlilik başladı.
Şehrin çeşitli yerlerinden patlama sesleri gelirken, siren sesleri de duyuldu.
Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik yoğunlaştı.
İnsanlar ayrıca benzin istasyonları ve bankamatikler önünde de kuyruklar oluşturdu.
Şehrin çeşitli yerlerinden patlama sesleri gelirken, siren sesleri de duyuldu.
Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik yoğunlaştı.
İnsanlar ayrıca benzin istasyonları ve bankamatikler önünde de kuyruklar oluşturdu.
Ukrayna ordusu: Hava kuvvetleri Rus hava saldırısını püskürtüyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yayımladığı yazılı açıklama ile, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki birliklerini "yoğun bir biçimde bombalamaya" başladığını duyurdu.
Ordu, Kiev yakınlarındaki Boryspil Havaalanı da dahil olmak üzere diğer bazı havaalanlarına da füze saldırısı düzenlendiğini aktardı.
Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rusya'nın saldırısına karşı cevap verdiğini ve püskürttüğünü belirtildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yayımladığı yazılı açıklama ile, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki birliklerini "yoğun bir biçimde bombalamaya" başladığını duyurdu.
Ordu, Kiev yakınlarındaki Boryspil Havaalanı da dahil olmak üzere diğer bazı havaalanlarına da füze saldırısı düzenlendiğini aktardı.
Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rusya'nın saldırısına karşı cevap verdiğini ve püskürttüğünü belirtildi.
Ukrayna: Belarus'taki birlikler de harekete geçti
Ukraynalı yetkililerin, Belarus'taki Rus birliklerin operasyona katıldıkları yönündeki açıklamalarının yer aldığı bazı haberler geliyor.
AFP haber ajansı, Ukrayna sınır güvenlik birimlerinin açıklamasını aktardığı haberinde, ülkenin kuzey sınırı boyunca topçu saldırısına uğradığını ve Ukrayna güçlerinin de ateşe karşılık verdiğini bildirdi.
Bu saldırının şimdi Ukrayna'nın kuzeyinden de geldiği anlamına geliyor.
Ukrayna'nın kuzey sınırında bulunan Belarus, uzun süredir Rusya ile müttefik. Askerlerinin bir kısmını Belarus'a yığan Rusya, bir süredir de Minsk yönetimiyle ortak tatbikat düzenliyordu.
AFP haber ajansı, Ukrayna sınır güvenlik birimlerinin açıklamasını aktardığı haberinde, ülkenin kuzey sınırı boyunca topçu saldırısına uğradığını ve Ukrayna güçlerinin de ateşe karşılık verdiğini bildirdi.
Bu saldırının şimdi Ukrayna'nın kuzeyinden de geldiği anlamına geliyor.
Ukrayna'nın kuzey sınırında bulunan Belarus, uzun süredir Rusya ile müttefik. Askerlerinin bir kısmını Belarus'a yığan Rusya, bir süredir de Minsk yönetimiyle ortak tatbikat düzenliyordu.
Petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da bir “askeri operasyon” başlatmasının ardından petrol fiyatları varil başına yedi yıldan uzun bir süredir ilk kez 100 doların üzerine çıktı.
Asya borsaları ise güne yüzde 2-3 oranında düşüşle başladı.
Bölgede gerilimin artması nedeniyle piyasalarda düşüşler yaşanıyor.
BBC'nin Asya’daki muhabiri Mariko Oi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri varlıklara kaçtığını söyledi.
Altın fiyatları son bir yılın en yüksek seviyesindeyken, ABD doları ve Japon yeni de güçleniyor.
Asya borsaları ise güne yüzde 2-3 oranında düşüşle başladı.
Bölgede gerilimin artması nedeniyle piyasalarda düşüşler yaşanıyor.
BBC'nin Asya’daki muhabiri Mariko Oi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri varlıklara kaçtığını söyledi.
Altın fiyatları son bir yılın en yüksek seviyesindeyken, ABD doları ve Japon yeni de güçleniyor.