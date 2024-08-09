Ukrayna, Rusya’ya yönelik saldırılarını artırdı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşmadan imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rus topraklarına saldırmak için fırlattığı 75 İHA ve 7 insansız hücumbotun imha edildiğini duyurdu.Rus savunma sistemleri, Belgorod Bölgesi'nde 26, Lipetsk Bölgesi'nde 19, Kursk Bölgesi'nde 7, Bryansk Bölgesi'nde 5, Voronej Bölgesi'nde 4, Orlov Bölgesi'nde 1, Kırım'da 5 ve Karadeniz havzasında 5 İHA'yı etkisiz hale getirdi.Kırım'ı vurmak üzere fırlatılan 7 insansız hücumbot ve 8 insansız hava aracı Rus savunma sistemleri tarafından vuruldu.9 Ağustos gecesi Lipetsk bölgesi büyük bir drone saldırısına maruz kaldı. Lipetsk Bölgesi'nde olağanüstü hal ilan edildi ve dört yerleşim yeri boşaltıldı. Vali Igor Artamonov, , drone saldırısında yaralananların sayısının dokuza yükseldiğini söyledi.Ayrıca bölgedeki bir askeri havaalanında da yangın çıktığı bildirildi. Drone enerji altyapı tesisine hasar verdi ve bu da güç kaynağında kesintilere yol açtı. Yerel yönetim, tüketicilerin yedek kaynaklara bağlandığını ve şimdi Lipetsk'teki enerji tüketim tesislerine elektrik tedarikinin yeniden sağlandığını söyledi.Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı savaşa yanıt olarak, Rusya’nın da bu savaşın etkilerini kendi topraklarında hissetmesi gerektiği açıklaması geldi. Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın bedelini Rus topraklarında ödetme amacı taşıdıklarını belirtti.Zelenski, paylaştığı görüntülü mesajda, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski’den savaşın gidişatı hakkında bilgi aldığını ifade etti. Zelenski, “Ukraynalılar hedeflerine nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Savaşta hedeflere ulaşmayı ise biz seçmedik. Rusya topraklarımıza savaşı getirdi ve bunu kendisi de hissetmeli,” diye konuştu.Rus ordusu, Kiev güçlerinin salı sabahı Rusya’nın güneybatısındaki Kursk bölgesine saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırıda yaklaşık bin asker ile 24’ten fazla zırhlı araç ve tank konuşlandırıldı. Bağımsız analistlere göre, bu saldırı Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirdiği en büyük saldırı olarak görülüyor. Analistler, Kiev birliklerinin Rusya’nın 15-20 kilometre içlerine kadar ilerlediğini öne sürüyorlar.