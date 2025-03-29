Ukrayna: Rusya yeni bir saldırı hazırlığında





Rusya'nın Ukrayna'ya cuma günü gece boyunca düzenlediği büyük saldırıda yerel yetkililere göre en az dört kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

AB ülkeleriyle istihbarat anlaşması









Aynı açıklamada Zelenskiy, Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna birliklerinin varlığını doğruladı. Ukrayna güçlerinin Rus birliklerinin yoğunluğunu "azaltmak ve dağıtmak" için Rusya'nın Kursk bölgesi yakınlarında "uygun önlemler" aldığını söyledi.

Ukraynalı yetkililer ve askeri analistler, Rus güçlerinin Ukrayna üzerindeki baskıyı arttırmak ve olası ateşkes görüşmelerinde Moskova'nın elini güçlendirmek amacıyla önümüzdeki haftalarda yeni bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısında bulundu.Ukraynalı yetkililer, beklenen saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla toprak kazanımı elde etmek için barış görüşmelerini ertelemesine yol açabileceğini söyledi.Yetkililer, Rusya'nın savaşı sona erdirecek anlamlı müzakerelerle gerçek anlamda ilgilenmediği yönündeki uzun süredir devam eden iddialarını yinelediler.Savaş sezonu yaklaşırken analistler ve askeri komutanlar Kremlin'in 1.000 kilometrelik cephe hattında çok cepheli bir saldırı planladığını bildiriyor.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, istihbarata dayanarak, Rus güçlerinin kuzeydoğu Sumi ve Harkov bölgelerinin yanı sıra Zaporijya'da yeni saldırılara hazırlandığını söyledi.Doğudaki Dnipro kasabasına yapılan saldırıda dört kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırının bir restoran kompleksinde büyük çaplı bir yangın çıkmasına da neden olduğunu bildirdi.Ukrayna Hava Kuvvetleri, Moskova'nın cuma gününden cumartesi gününe kadar tuzak insansız hava araçları da dahil olmak üzere 172 insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamaya göre bunlardan 94'ü düşürülürken 69'u radarlardan kayboldu.Sumi, Herson ve Harkov bölgelerinde de ek saldırılar rapor edildi.Zelenskiy cuma günü Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın "ilgili teknolojilere ve uydulara" erişim de dâhil olmak üzere istihbarat kapasitesini arttırmak üzere çeşitli AB ülkeleriyle anlaşmalar imzaladığını duyurdu.Zelenskiy, hangi AB ülkelerinin dahil olduğunu belirtmezken, Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'da "hafta içinde" gerçekleşmesi beklenen bir toplantıya katılacağını doğruladı."Fransa, İngiltere ve Ukrayna kesinlikle orada olacak," dedi.Cuma günü Kiev, savaşta ölen 909 askerin cenazesini teslim aldığını duyurdu.Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "909 şehit savunmacının naaşı Ukrayna'ya iade edildi," dedi.Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın cuma ve cumartesi sabahı enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini bildirdi.