Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Rusya'da nükleer santrali vurdu! /24 Ağustos 2025 16:57

Ukrayna, Rusya'da nükleer santrali vurdu!

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde Rusya'nın Kursk kentindeki nükleer santrale İHA saldırısı düzenlendi. Santralde yangın çıkarken radyasyon sızıntısı yaşanmadığı açıklandı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk kentindeki bir nükleer santrale insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi. Olayda santraldeki yedek trafolardan biri hasar görürken, reaktörün üç numaralı ünitesinde de üretimin yüzde 50 azaldığı bildirildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, "düşman İHA'sını hedefine varmadan hemen önce hava savunma sistemleri ile düşürdüklerini, trafodaki hasarın bu müdahale üzerine meydana geldiğini" iddia etti. Kursk Valisi Alexander Khinshtein ise saldırının, nükleer güvenliği tehlikeye attığını söyleyerek, eylemin "uluslararası anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini" savundu.

Olay sonrasında enerji tesisinde çıkan yangın söndürülürken radyasyon seviyelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Kursk saldırısı Ukrayna'nın 34'üncü Bağımsızlık Günü'nde meydana geldi. Ukrayna 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etmişti.


