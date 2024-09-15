Ukrayna, Rusya'da vuracağı hedeflerini çıkardı

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Ayrıca Reuters kaynaklarına atıf yaparak Ukrayna’nın, Batı’dan talep ettiği uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarında belirli hedefleri vurmak için ABD ve İngiltere’ye bir hedef listesi de sundu.



Kiev’in bu hamlesi, Batı’dan daha geniş çaplı askeri destek talep eden Ukrayna’nın, savaşın gidişatını değiştirebilecek yeni bir cephe açma planı olarak görülüyor. Ancak Batı’nın bu talebe nasıl yanıt vereceği ve olası sonuçları büyük soru işareti yaratıyor.



Ukraynalı yetkililer, başlangıçta Amerikan ATACMS füzeleriyle Rusya’nın hava üslerine saldırı planladı. Bu füzelerin maksimum menzili yaklaşık 300 km. Ancak Pentagon yetkilileri, Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelerden bu füzelerin Rus savaş uçaklarının kalkış yaptığı üsleri vuramayacağını belirtiyor.



Pentagon’a göre, Rusya’nın süzülme bombaları taşıyan savaş uçaklarının %90’ı, Ukrayna sınırından en az 300 km uzaklıktaki üslerde konuşlandırılmış durumda. Bu durum, ATACMS füzelerinin etkisini sınırlarken, Kiev’i alternatif silah sistemleri aramaya zorluyor.



Batı’nın Tereddütleri: Füze Tedariği Savaşı Değiştirebilir mi?



Bazı Amerikalı yetkililer, Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanmasının savaşın gidişatını büyük ölçüde değiştirebileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Bunun yanı sıra, Batı’nın bu tür silahları Ukrayna’ya vererek Rusya’nın tepkisini çekme ihtimali de önemli bir endişe kaynağı.



ABD Başkanı Joe Biden’ın, çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla Ukrayna’nın Amerikan ATACMS füzeleri yerine İngiltere’nin Storm Shadow veya Fransa’nın SCALP füzeleriyle Rusya topraklarına saldırmasına izin verebileceği söyleniyor. Bu yaklaşım, Batı’nın Ukrayna’ya silah desteği verirken aynı zamanda çatışmanın sınırlarını kontrol etme çabasını yansıtıyor.