Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Rusya'nın ilhak ettiği Herson'a ilerliyor /04 Ekim 2022 10:30

Ukrayna Rusya'nın ilhak ettiği Herson'a ilerliyor

Ukrayna ordusunun, Rus işgali altındaki Herson kentinin kuzeydoğusunda Dinyeper Nehri çevresindeki Rus mevzilerini aştığı bildiriliyor.

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Ukrayna ordusunun ilerleyişi bölgedeki Rus askeri yetkililerce de doğrulandı ve "Ukrayna ordusuna çok yoğun savunma ateşi açıyoruz" denildi.

Herson'da Rusların atadığı bölgesel lider Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 km ilerleyerek, Dudchany kenti yakınlarına geldiklerini belirtti.

Rus Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov da Ukrayna'nın bölgede tank sayısı olarak üstün olduğunu ekledi.

Herson Ukrayna'nın güneyinde, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın kuzeyinde bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Birkaç bölgede kurtardığımız yerler oldu, birçok yerde şiddetli savaş sürüyor" açıklamasını yaptı. Ancak Zelenskiy bu bölgelerin isimlerini açıklamadı.

Reuters Ukrayna ordusunun, Dinyeper Nehri'nin batısında bulunan yaklaşık 25 bin Rus askerinin ikmal hattını hedeflediğini yazdı.

Herson'un kuzeybatısında, Ruslar için hayati önemdeki Antonivsky Köprüsü'nün de Ukrayna ordusunca büyük oranda yıkıldığı belirtiliyor.

Ukrayna Luhansk'ta da ilerliyor

Doğuda da Rusya işgali altındaki Luhansk'ta bazı bölgelerde Ukrayna askerlerinin ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Bölgeden gelen haberler Ukrayna ordusunun Kremenna ve Svatove kentlerine doğru ilerlediğini gösteriyor.

Cumartesi günü de Ukrayna ordusu Lyman kentini kuşatmış, ardından Rusya askerlerini buradan çektiğini açıklamıştı. Luhansk sınırında bulunan Lyman, Rusların bölgedeki lojistik merkezleriydi.

Rusya, geçen hafta Ukrayna'da işgal ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen ilhak ettiğini açıklamıştı.
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