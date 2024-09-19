Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna, Rusya'ya meydan okudu: 'Zafer Planı tamamlandı' /19 Eylül 2024 10:19

Ukrayna, Rusya'ya meydan okudu: 'Zafer Planı tamamlandı'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin "Zafer Planı"nın tamamlandığını ve bu planın Ukrayna’yı güçlü tutarak donmuş çatışmalardan kaçınmayı hedeflediğini duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna için "Zafer Planı" olarak adlandırdığı ve barışı sağlamayı hedefleyen stratejinin tamamlandığını duyurdu. Zelenski, bu planın ülkede donmuş çatışmalardan kaçınarak Ukrayna'yı güçlü tutmayı amaçladığını belirtti.

Zelenski geçen ay, bu planı önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul oturumlarına katılmak üzere ABD Başkanı Joe Biden'a sunacağını açıklamıştı.

PLANIN DETAYLARI HENÜZ AÇIKLANMADI
Planın hazırlık süreci hakkında günlük güncellemeler sağlayan Zelenski, detaylar hakkında sınırlı bilgi verdi. Planın Ukrayna için kabul edilebilir koşullar yaratmayı hedeflediğini belirtti, ancak daha fazla ayrıntıya girmedi.

Zelenski, geceleri yaptığı video açıklamasında, "Bugün, zafer planımızın tamamen hazır olduğunu söyleyebiliriz. Planın tüm noktaları, odak alanları ve gerekli tüm detaylar tanımlandı" dedi. En önemli unsurun ise bu planı hayata geçirme kararlılığı olduğunu vurguladı.

Zelenski, barış dışında bir alternatifi olmadığını belirterek, "Savaşın dondurulması ya da başka manipülasyonlar kabul edilemez. Bu sadece Rus saldırganlığını başka bir aşamaya taşır" diye konuştu.

Zelenski ayrıca, üst düzey komutanlarla yapılan toplantının askeri açıdan "iyi ve güçlü içerikler" sunduğunu belirtti. Bu içeriklerin Ukrayna'yı önemli ölçüde güçlendireceğini ifade etti.

Zelenski'nin barış müzakereleri için dayanak aldığı plan, 2022'nin sonlarında sunduğu bir öneriye dayanıyor. Bu plana göre, Rusya'nın tüm askerlerini geri çekmesi, Ukrayna'nın Sovyet sonrası sınırlarının yeniden tesis edilmesi ve Rusya'nın işgale yönelik hesap vermesi gerekiyor.

RUSYA İLE GÖRÜŞME ŞARTLARI
Haziran ayında İsviçre'de düzenlenen ve Rusya'nın davet edilmediği "barış zirvesinde" bu plan merkezdeydi. Zirveye katılanlar, bu yıl ikinci bir zirve düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı. Rusya, zirveyi anlamsız olarak nitelendirdi ancak Ukrayna ve müttefikleri, Moskova'nın bir sonraki toplantıya katılabileceğini belirtti.
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