Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Sağlık Bakanı: Doktorsuz kalabiliriz /08 Aralık 2020 22:02

Ukrayna Sağlık Bakanı: Doktorsuz kalabiliriz

Ukrayna Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada yaşanan sorunlar ve düşük maaşlardan dolayı "Doktorsuz kalabiliriz" ifadesini kullandığı belirtildi.

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Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede sağlık sektöründe yaşanan sorunlar ve düşük maaşlardan dolayı doktor sıkıntısı yaşandığını belirterek "Önümüzdeki yıllarda doktorsuz kalabiliriz" dedi.

Stepanov, yaptığı açıklamada "Eğer doktor maaşları bir düzenleme getirilerek yükseltilmezse, önümüzdeki yıllarda doktorsuz kalabiliriz. Sağlık personelleri çalışmak için Avrupa'nın diğer ülkelerini daha çok tercih etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Sağlık Servisi'nin açıklamasında ise nisan ayından bu yana 5 binden fazla doktorun istifa ettiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 4 milyon Ukraynalı için 8 milyon dozluk aşı müracaatında bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, aşılar için ikinci başvurunun 14 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

Ukrayna, nüfusunun yüzde 50'lik bir kısmını yani yaklaşık 21 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor. Aşı yapılacak kişiler 12 gruba ayrıldı. Bu kapsamda sağlık personelleri, güvenlik güçleri, pedagoglar, yaşlı ve kronik hastalara aşı için öncelik verilecek.
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