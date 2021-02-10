Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Sağlık Bakanı Stepanov’a aşı soruşturması /10 Şubat 2021 19:09

Ukrayna Sağlık Bakanı Stepanov’a aşı soruşturması

Ukrayna ve Çin arasında yapılan corona virüsü aşısı anlaşmasında, Sağlık Bakanı Maksim Stepanov ve ekibinin aşı alımında “usulsüzlük” yapmış olabileceği ihtimalinden dolayı haklarında soruşturma başlatıldı.

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Ukrayna ve Çin arasında Sinovac corona virüsü aşısı için yapılan anlaşmada, Sağlık Bakanı Maksim Stepanov ve ekibinin aşı alımında “usulsüzlük” yapmış olabileceği ihtimaline karşı haklarında soruşturma başlatıldı.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Stepanov ve ekibinin Çin'den Covid-19 aşısı alımında bir usulsüzlük yapılıp yapılmadığının araştırılması için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Büro, Çinli Sinovac firması ile corona virüsü aşısının dozunun ülkeye 3 dolara mal edileceği anlaşmaların durdurulduğunu ve aşı dozunun maliyetinin 17,85 dolara çıkaran yeni bir anlaşma yapıldığını aktardı.

Aşının maliyetinin yapılan anlaşma ile kat kat yukarılara çıkarılmasının gözden geçirileceğini belirten Büro, anlaşmada görevi kötüye kullanma durumunun olup olmadığının inceleneceğini ifade etti.

Ukrayna basınında çıkan iddialara göre ise, Bakan Stepanov aşı 3 dolara mal edilecekken sürece müdahale oluyor, Çin ile anlaşmak için araya Ukraynalı aracı firma olan Lekshim'i koyarak aşının ülkeye maliyetinin 17,85 dolara yükselmesine neden oluyor.
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