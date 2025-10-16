Ukrayna, Savaşı 3 Yıla Planlıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Sikorski, üç yıllık sürenin "mantıklı"olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa'nın bu kararlılığını görmesi gerektiğini vurguladı: "Putin'i, en azından bu üç yıl boyunca bu yolda ilerlemeye hazır olduğumuza ikna etmeliyiz."





Sikorski, Avrupa Birliği ülkelerini daha uzun yıllar sürecek bir çatışmaya hazır olmaya çağırırken, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.





Dron ile Londra ziyareti





Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Londra ziyareti sırasında Rus yapımı "Geran" İHA'sını yanında götürerek Avrupa'yı uyardı: "Rusya'nın derinlerine saldırılara hazır olun."





Sikorski, bu dronun Londra'ya ulaşamayacağını, ancak hurda bir filonun bile kritik altyapıyı yok edebileceğini söyleyerek, Avrupa'nın ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.





Sikorski, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa'yı da tehdit ettiği mesajını vermek için Geran İHA'sını Londra'ya getirdiğini söyledi. Fotoğrafları basında yer alan İHA, psikolojik bir etki yaratmak amacıyla sergilendi.





Daha Fazla Silah ve Mühimmat Talebi





Polonyalı bakan, Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat sağlanması gerektiğini savundu. Avrupa'nın savunması için bu desteğin kritik olduğunu belirtti. Sikorski, Rusya'nın Avrupa'nın derinliklerine sızabileceği uyarısını yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump'tan Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri göndermesini beklediğini söyledi.





Sikorski'nin Geran İHA'sını Londra'ya getirmesi, Avrupalı politikacılar üzerinde etki bırakmak ve Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamak amacı taşıyordu. Rusya'nın yenileceği mesajını yineleyen Sikorski, Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.