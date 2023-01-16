Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna savaşı Almanya Savunma Bakanını koltuğundan etti /16 Ocak 2023 12:52

Ukrayna savaşı Almanya Savunma Bakanını koltuğundan etti

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti.

SHABER3.COM

Alman basını günlerdir Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in istifa edebileceğini yazıyordu.

Basına yansıyan kulis bilgileri gerçekleşti ve 57 yaşındaki Lambrecht istifa ettiğini duyurdu. 

İstifasına ilişkkin yazılı bir açıklama yapan Christine Lambrecht, "Bugün şansölyeden beni federal savunma bakanlığı görevinden azletmesini istedim" ifadelerini kullandı. 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında "Avrupa'nın ortasında bir savaş sürüyor, bundan pek çok özel izlenim edinebildim" ifadelerini kullanmıştı. Lambrecht bu ifadeleri kullanırken arkada havai fişekler patlıyordu. 

Alman Bakan ayrıca savaşın "birçok özel deneyim" ve "ilginç insanlarla karşılaşma" şansı yarattığını belirtip teşekkür etmişti. 


Uzun süredir istifası istenen Lambrecht'in son paylaşımıyla artık savunulamaz bir noktaya geldiği belirtiliyordu. 

Lambrecht'in ayrıca oğlunu orduya ait bir helikopterle seyahate götürdüğü ortaya çıkmıştı. 

AĞIR SİLAHLAR GÖNDERMEK İSTEMEMİŞTİ

Almanya hükümeti Ukrayna işgalinin başladığı ilk dönemlerde Kiev'in ağır silah yardımı taleplerine kulak kapamıştı. 

Alman muhalefeti hükümeti ve Başbakan Olaf Scholz'u "taklit ve çekingenlik" ile suçlamıştı. 
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