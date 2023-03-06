Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz! Ortadoğu'da Tansiyon zirve yaptı





Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan yüzlerce kilometre ötede yeni bir krizin fitili ateşlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları ile bölgedeki tansiyon zirve yaptı.





Netanyahu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Mariano'nun 'değersiz' bir açıklama yaptığını ileri sürerek, 'meşru müdafaa' için bir İran nükleer tesisine saldırma seçeneğinin masada bırakılması gerektiğinde ısrar etti.





'Kendimizi savunmamız yasak mı?' diyen Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;





'Tabii ki izin veriliyor ve tabii ki bunu yapıyoruz... Ülkemizi korumamıza ve zalimlerin Yahudi devletini yok etmesini engellememize hiçbir şey engel olamaz.'