Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna savaşı Rusya topraklarına mı taşıyor? /07 Aralık 2022 12:51

Ukrayna savaşı Rusya topraklarına mı taşıyor?

5 Aralık sabahı Rusya’nın 2 önemli askeri havalimanına İHA’larla saldırı haberleri gelmişti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA 

İlk haberde Rzyan şehrine yakın bir askeri havalimanında bir yakıt tankerinin infak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi öldü. İkinci saldırı haberinde ise Saratov Bölgesin’nde bulunan Engels şehrindeki kritik öneme sahip askeri havalimanına kimliği belirsiz bir İHA saldırısı sonucu 4 savaş uçağının hasar aldığı haberleri basına yansıdı.

Bu haberler üzerine Ukrayna silahlı kuvvetlerindeki İHA’lar üzerine tartışmalar başladı. Daha bağımsız sosyal medya üzerinde ve özellikle Telegram blogerleri konuyu fotoğraflı ve belgeli tartışmaya başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, iki hava üssüne yapılan saldırıların üzerine Ukrayna insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise saldırılarla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da Ukraynalı bir yetkili olayların arkasında gerçekten de Kiev'in olma ihtimalini ima eden şifreli bir tweet attı.

Ukrayna’ya ait silah üreticisi Ukroboronprom, son birkaç hafta içinde birkaç kez yeni bir uzun menzilli insansız hava aracı üzerindeki çalışmayı bitirmeye yakın olduğunu belirtmişti. Ukroboronprom, yeni üretilecek İHA'lara ilişkin yaptığı açıklamada, "Menzil 1000 km , savaş biriminin ağırlığı 75 kg. Bu konuda son rötuşları yapıyoruz ve elektronik harp eylemi altında uçuş testlerine hazırlanıyoruz." demişti.

Psikolojik etkisi daha büyük

Saratov'daki Engels askeri hava sahası özellikle seçilmiş gibi. Çünkü Ukrayna'yı bombalayan Tu-95 stratejik füze bazaları orada bulunuyor. Ayrıca Ukrayna sınırından hayli uzak aynı üste nükleer başlıklı füze sistemleride konuşlanmış vaziyette. 

Yayınlanan fotoğraflara göre çok maddi hasar yok. Dört görevli hayatını kaybetti. Fakat saldırının psikolojik etkisi daha büyük. Yaklaşık 700 km içeride önemli bir üs İHA ile vuruluyor. Bu tür ilk saldırılar ilk değil, ancak birkaç açıdan öncekilerden çok farklı.

İç bölgelere ve derindeki hedeflere yapılan saldırılar açısından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin planları olabileceğini gösteriyor. Benzer şekilde 
Ekim ayında 500 km içeride Kaluga bölgesindeki Shaikovka havaalanına bir saldırı oldu. Yeni saldırılar nükleer silah taşıyıcılarıyla hava alanlarına yapıldı.  Ana prensip olarak, bu tür yerler korumaya yönelik önlemler en üst düzeyde olmalıydı. Ama bir İHA ile vuruldu. Son yıllarda popülist anlatımlarla ön planda olan dron saldırılarıyla Ukrayna, savaşı şimdilik sembolikte olsa Rusya içlerine taşımaya başardı.
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