Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna savaşında bir ilk: Rus askeri cinayetten müebbet aldı /23 Mayıs 2022 15:22

Ukrayna savaşında bir ilk: Rus askeri cinayetten müebbet aldı

Ukrayna mahkemesi, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından beri olan ilk savaş suçu yargılamasında bir Rus askerini silahsız sivil bir kişiyi öldürmekten dolayı müebbet hapse mahkum etti.

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21 yaşındaki Rus tank kumandanı Vadim Shishimarin, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Chupakhivka köyünde ateş emriyle 62 yaşındaki Ukraynalı Oleksandr Shelipov’u öldürme suçunu kabul etti.

Hakim Serhiy Agafonov, Rus asker Shishimarin’in üst rütbeli bir askerin emriyle Ukraynalı sivil vatandaşın başına otomatik silahla defalarca ateş ederek “suç teşkil eden bir emri” yerine getirdiğini açıkladı.

Hakim, yargılamanın sonucunu şöyle açıkladı: “Mahkeme kararını verdi: Shishimarin Vadim Evgenyevich… suçlu bulundu … ve müebbet hapse mahkum edildi.”

Rusya, Ukrayna işgali sırasında askerlerinin sivil vatandaşları hedef almadıklarını ve herhangi bir savaş suçu işlemediklerini iddia ediyor. Kremlin henüz mahkemenin kararına dair bir açıklamada bulunmadı.
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