Ukrayna savaşında çatışmalar kızışıyor!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın yedi bölgesine yönelik büyük çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi. Gece boyunca devam eden operasyonda, Odesa, Harkov, Kiev, Poltava, Çernihiv, Jitomir ve Sumy bölgelerindeki hedeflere "Gheran" tipi drone'lar ile saldırılar düzenlendi.





Ukrayna kaynaklı haberlerde, ülke semalarında ilk saldırı dalgasında en az 60 Rus drone'unun tespit edildiğini ve bu sayının artmaya devam ettiğini bildirdi. En yoğun saldırıların yaşandığı Odesa'da liman bölgesi ve şehir merkezinde iki büyük patlama meydana geldi.

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, patlamaları doğrularken, denizden gelen üç ek drone saldırısının daha gerçekleştiği belirtildi.





Sumy bölgesindeki Yunakovka yakınlarında Rus paraşütçü birlikleri ile Ukrayna özel kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Harkov cephesinde ise Rus birlikleri, Volçansk'ın sağ kıyısını kontrol altına alarak Ukrayna birliklerinin ikmal yollarını ateş altına aldı.





Krasniy Liman yönünde Rus kuvvetleri, Serebryansky ormanının kuzey bölümünde mevzilerini güçlendirirken, Torskoye yerleşiminin güneyinde hakimiyet sağladı. Kupiansk cephesinde ise Ukrayna'nın lojistik hatlarını kesmeye yönelik operasyonlar yoğunlaştı.





Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları arttı





Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 61 Ukrayna drone'unun düşürüldüğünü açıkladı. Bu drone'ların 18'i Karadeniz üzerinde, 12'si Voronej bölgesinde ve 11'i Kırım'da imha edildi.





Ukrayna tarafı ise ulaşım altyapısını hedef alan saldırıları sürdürüyor. Volgograd bölgesindeki Frölovo istasyonunda drone enkazı nedeniyle tren seferleri geçici olarak durduruldu. Moskova-Volgograd ve St.Petersburg-Volgograd hatlarındaki yolcu trenleri 1.5 saate varan gecikmeler yaşadı.





Belgorod bölgesindeki Rakitnoe köyünde bir Ukrayna drone'unun patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Shebekino, Novaya Tavoljanka ve Dolgoye yerleşimleri de drone saldırılarının hedefi oldu.





Savunma uzmanları, bu geceki saldırıların Rusya'nın Ukrayna'nın savunma sistemlerini yıpratma ve lojistik ağlarını kesme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Özellikle liman ve demiryolu tesislerine yönelik saldırıların, Ukrayna'nın askeri ikmal kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifade ediliyor.





Ukrayna tarafı ise Rus saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini etkin şekilde kullanmaya devam ederken, cephe hattında özel kuvvetlerle desteklenen karşı operasyonlar yürütüyor. Her iki taraf da gelecek günlerde operasyonlarını yoğunlaştıracağının sinyallerini veriyor.