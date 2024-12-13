Ukrayna savaşında insan kaybı bir milyonu geçti

Samanyoluhaber.com - Moskova





NATO’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, çatışma bölgesinde her hafta 10 binden fazla kişi ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.





NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşın devam ettiği her günün yeni kurbanlar ve daha büyük yıkımlarla sonuçlandığını vurguladı.





Mark Rutte’nin açıklaması, Ukrayna’daki çatışmaların sadece askeri değil, sivil kayıplar ve yaralanmalar açısından da ciddi bir insani trajediye yol açtığını gösteriyor.





Taraflar arasındaki kayıp rakamları arasında farklılık olsa da, savaşın uzun vadede ciddi demografik ve sosyoekonomik etkiler yaratacağı kaçınılmaz görünüyor.





Ukrayna’daki savaş, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde büyük bir kriz olmaya devam ediyor. İnsan kayıplarının ve yıkımın büyüklüğü, taraflar arasında acil bir ateşkesin ve müzakerelerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.