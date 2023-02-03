Ukrayna savaşında kritik 6 ay





Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, önümüzdeki altı ayın Ukrayna'daki çatışma için "kritik" olacağını söyledi.





Georgetown Üniversitesi’nde konuşan CIA Başkanı, Washington'un Moskova'dan müzakereler konusunda ciddi bir karşılık görmediğini de sözlerine ekledi.





Ayrıca, Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nde gizli oturumda konuşan 4 üst düzey Pentagon yetkilisi, Ukrayna'nın yakın gelecekte Kırım'ı Rusya'dan geri almasının pek olası olmadığını söyledi.





Politico tarafından yayınlanan habere göre, brifingin içeriğini bilen kişiler tarafından doğrulanan iddialarda Pentagon’un yaptığı brifingin biraz muğlak olduğu, ancak sonuç olarak, Ukrayna'nın taarruzunda zafere ulaşması ve Rusya’nın kontrol altına aldığı toprakları geri almasının garanti edilmediği belirtiliyor.





Pentagon, bu iddialara ilişkin yorum yapmayı reddetti.





Biden yönetiminin Ukrayna’ya yeni yardım paketi açıkladığı günlere dek gelen, 20 Ocak'ta ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukraynalılar için 2023'ün sonuna kadar Rus ordusunu Ukrayna'nın her yerinden çıkarmanın son derece zor olacağını söyledi.





Ukrayna ise, Kırım dahil kaybettiği bölgeleri bu yılın sonuna kadar geri almak için, başta ABD olmak üzere müttefiklerinden aktif olarak, özellikle uzun menzilli füzeler ve savaş uçakları, daha çok tank ve top talep ediyor.





Son olarak 28 Ocak'ta Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinin danışmanı Mikhail Podolyak, ülkesinin Kırım'daki hedeflere saldırmak için uzun menzilli füze tedarikini müzakere ettiğini söyledi. ABD yönetiminin son yapacağı askeri yardımda Ukrayna’ya Kırım ve Rusya topraklarını vurabileceği 150 km menzile sahip füze tedarik edebileceği belirtiliyor.