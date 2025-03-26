Ukrayna savaşında yeni bir aşama: Enerji tesisleri vurulmayacak

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kremlin, ABD ile üzerinde mutabakata varılan ve enerji altyapısına yönelik saldırıları geçici olarak durdurmayı amaçlayan moratoryum kapsamında, Rusya ve Ukrayna’daki koruma altındaki enerji tesislerinin listesini yayımladı.Kremlin, moratoryumun ihlal edilmesi durumunda tarafların anlaşmadan çekilme hakkına sahip olduğunu vurguladı.Moratoryum kapsamına giren hedefler şunlardır:Petrol rafinerileri; Petrol, doğalgaz boru hatları ve depolama tesisleri, pompaj istasyonları dahil; Elektrik üreten ve ileten altyapılar: elektrik santralleri, trafo merkezleri, transformatörler ve dağıtım tesisleri; Nükleer santraller; Hidroelektrik santrallerin barajları.Benzer bir anlaşma, aynı zamanda Riyad’da yapılan ABD-Ukrayna görüşmelerinde de sağlanmıştı. Görüşmelerin bir diğer sonucu olarak, Karadeniz’de güvenli gemi trafiğinin sağlanması konusunda da mutabakata varıldı.Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımını geçici olarak durdurmasının, Washington’un Rusya ve Ukrayna arasında “ortada durma” isteğinden kaynaklandığını söyledi.Time dergisine verdiği röportajda Zelensky, ABD’nin çatışmada tarafsız kalma çabasını açıkça gösterdiğini belirtti. “ABD bizimle birlikte değil gibi. Genel olarak, Amerikan tarafının arabulucu olmak istediğini ve bir tarafta yer almak istemediğini gizlemediğini düşünüyorum. Onlara, eğer bizim tarafımızda değilseniz, en azından ortada kalın dedik,” diye konuştu.Zelenskiy, ABD’nin Rusya ile birlikte Birleşmiş Milletler’de çatışmayla ilgili bir karar taslağına oy vermesinin de bu arabuluculuk çabasının bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna lideri, bunun Rusya’nın işine yaradığını savunarak, “Bu durumu Başkan Trump’a anlatıyor musunuz?” sorusuna, “Medya ve gazeteciler sayesinde bu argümanları dile getiriyorum. Başkan Trump ile konuştuğumuzda ise durum biraz farklı oluyor, çünkü o an gerçekçi çözümler üzerinde konuşuyoruz,” dedi.