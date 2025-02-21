Ukrayna savaşınıı üçüncü yılı: Fransız ordusu neler öğrendi?

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan bu yüksek yoğunluklu savaş, teknolojik ve taktiksel yeniliklerle geleceğin savaşlarının habercisi oldu. Bu durum, Fransız ordusunu 2023 yılında Geleceğin Savaş Komutanlığı (CCF) adıyla özel bir savunma inovasyon birimi kurmaya yöneltti.



Elektronik Savaşın Yükselişi



Ukrayna savaşının en dikkat çekici gelişmelerinden biri, elektronik savaşın yükselişi oldu. Elektronik savaş, GPS, insansız hava araçları ve radyo iletişimine müdahale eden bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Fransız Donanması Genelkurmay Başkanı Operasyon Başkan Yardımcısı Koramiral Emmanuel Slaars, bu teknolojinin askeri alanda iletişimden yönlendirme sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını belirtti. Fransız askeri liderleri, bu alandaki yeteneklerini geliştirmek ve boşlukları kapatmak için çalışıyor.



Karadeniz'de İkinci Cephe



Çatışmaların çoğu karada gerçekleşse de, denizde de önemli bir cephe bulunuyor. Fransız Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Karadeniz'deki bazı bölgeleri insansız hava araçları kullanarak nasıl savunduğunu gözlemledi. Koramiral Slaars, Ukrayna'nın başlangıçta basit olan insansız hava araçlarını şimdi yüksek teknolojiye sahip hale getirdiğini ve hatta helikopterlere karşı koyabildiğini ifade etti.



NATO-Ukrayna Ortak Merkezi



Bu çatışma sırasında alınan önemli dersler, Polonya'da yeni açılan NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi'nin kurulmasına ilham verdi. Bu merkezin amacı, savaş alanındaki yeni gerçeklere uyum sağlamak ve askeri stratejileri geliştirmek.