Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna Savunma Bakanı: Saldırıya geçeceğiz /30 Mart 2023 12:51

Ukrayna Savunma Bakanı: Saldırıya geçeceğiz

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov tarafından yapılan açıklamada Nisan-Mayıs aylarında karşı atağa geçecekleri belirtiliyor.

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SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 

Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, “Genelkurmay Başkanlığımızın kararına göre yakında Rusya Federasyonu'na karşı bir kaç farklı yönden başlayacak saldırıda leopar tanklarını göreceksiniz. Uzun zamandır çeşitli yönlerde planlamalar yaptık. Saldırıların ne zaman olacağı ise en uygun ana ve aynı zamanda hava koşullarına da bağlı. İlkbaharda topraklarımız çok ıslak olur. Sadece paletli araçlar kullanılabilir. Onları Nisan-Mayıs aylarında göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

Batılı müttefiklerinin Ukrayna ordusunun karşı saldırı fikrini tamamen desteklediğine vurgu yapan Ukrayna Savunma Bakanı, karşı saldırının Nisan-Mayıs aylarında olmasını planladıklarını çünkü, saldırı birliklerinin oluşumunu o aylarda henüz tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Bahmut’ta yenilmemiz durumunda Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağız

Benzer bir açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’den geldi. AP ile yaptığı röportajda, Ukrayna birliklerinin Bahmut’ta yenilmesi durumunda ülkesinin Rusya ile uzlaşmaya doğru itileceğini söyledi.

Kaybetmenin "taktik bir yenilgiden daha maliyetli bir siyasi yenilgi olacağını" da sözelerine ekleyen Ukrayna lideri, Artemovsk'ta bir yenilgi olması durumunda hem uluslararası toplumdan hem de ülke içinden baskı göreceğine vurgu yaptı.

Zelenskiy, “Toplumumuz kendini yorgun hissedecek. Toplumumuz beni onlarla (Rus yetkililer) uzlaşmaya zorlayacak. Bu açıdan karşı atağa geçerek topraklarımızı geri almalıyız” dedi.
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