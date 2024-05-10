Ukrayna seferberlikten kaçanlara kontrolü artırdı

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA











Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) seferberlikten kaçmaya teşebbüs edenlere yönelik cezaları onayladı. 312 milletvekilinden 256'sı tasarının kabulüne oy verdi, 4 kişi çekimser kaldı, 52 kişi ise karşı oy kullandı.





Daha önce Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen basın toplantısında Ukrayna Parlamentosunun yeni seferberlik yasasını kabul ettiğini belirtmişti. Yeni seferberlik yasasında bazı cezai mekanizmaların geleceğini de belirtmişti.





Askeri yönetime yardımcı olacak bazı iyileştirmelerin yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bu sabah onaylanan yasa, birliklerimizin ve askeri yönetimin talebi üzerine seferberlikte bazı değişiklikler içeriyor. Evet, buna göre askeri seferberlikten kaçanların kontrolünün güçlendirilmesi söz konusu" ifadesini kullanmıştı.





Bunun üzerine Parlamentonun kararı ile Ukrayna’da askerlik tescil kurallarının ihlali nedeniyle farklı seviyelerde para cezaları getirildi: Barış zamanında 130 dolara kadar olurken, özel durum ve seferberlik zamanında 650 dolara kadar (grivna olarak) cezalar getirildi. Tekrardan yapanlar içinse daha farklı caydırıcı unsurlar eklendi.





Aynı zamanda, güvenlik, savunma ve seferberlik yasasını ihlal eden kişiler için para cezası yaklaşık 650 dolar olurken, askeri yetkililer ve önemli pozisyonlarda çalışan kişiler için böylesi bir ihlal durumunda 1300 dolara kadar cezalar uygulanacak.





Askerlik sicil ve kayıt bürosuna gelmeme ve tıbbi muayeneyi reddetmenin cezai sorumluluğu kanundan kaldırıldı. Daha önce, yasayı ihlal edenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması önerilmişti.

Parlamentonun kabul ettiği yeni yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermesi gerekecek.





Erkekler ayrıca bir sınır geçiş noktasında veya sınır bölgesinde bir sınır görevlisinin talep etmesi halinde askeri kayıt belgesini göstermek zorunda olacak. Ayrıca yurtdışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacak.





Yasa yayınlandıktan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişilere 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıp verilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek. 18-60 yaş arası askerlik hizmetinden sorumlu kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın yabancı diplomatik kurumlarında konsolosluk hizmeti alabilecek.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, parlamentonun kabul ettiği seferberlik yaşının 27’den 25’e düşürülmesiyle ilgili yasayı 2 Nisan’da onaylamıştı.