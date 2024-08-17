Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Seym Nehri üzerindeki köprüyü vurdu /17 Ağustos 2024 13:02

Ukrayna Seym Nehri üzerindeki köprüyü vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Kursk bölgesinde stratejik öneme sahip bir viyadüğü bombaladı. Saldırının "insani olmadığını" ifade eden Moskova, sorumluların cezalandırılacağını duyurdu.

SHABER3.COM

DW Türkçe'de yer alan habere göre Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mikola Oleşçuk, Kursk bölgesinde stratejik öneme sahip bir viyadüğü bombaladıklarını açıkladı. Oleşçuk Telegram hesabından, köprünün bombalandığını gösteren, havadan çekilmiş bir video yayınladı. Uzmanlar videoyu konum verilerine göre gerçek olarak değerlendiriyor. Bombardıman sonucunda Seym Nehri üzerinde bulunan viyadük tahrip oldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin aktif bir biçimde Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığını söyleyen Oleşçuk, "Ukraynalı pilotlar düşmanın müstahkem mevkilerine, teçhizat yığınlarına, lojistik merkezlerine ve ikmal yollarına hassas saldırılar gerçekleştiriyor" dedi.

Rusya'nın yaklaşık iki buçuk yıl önce başlattığı işgal girişimine karşı savunma savaşı veren Ukrayna, 6 Ağustos tarihinde Rusya'nın Kursk bölgesine karadan taarruza geçmiş ve Moskova'yı bu saldırıyla birlikte ateşkes görüşmelerine zorlamak istediğini açıklamıştı. Rusya'dan ise Batılı ülkelerin silahlarının kullanıldığı bu taarruzu eleştiren açıklamalar geliyor.

Kursk Valisi Aleksey Smirnov köprünün tahrip olduğunu doğruladı. Bir Rus askeri bloggerin Telegram kanalı, köprünün önce ABD yapımı HIMARS tipi çoklu roketatar sistemi ile ardından da kayma bombasıyla vurulduğunu duyurdu. İlk saldırı esnasında sivilleri tahliye etmek için bölgede olan iki gönüllünün bulunduğu otomobilin Toçka füzesine hedef olduğu ve bu kişilerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'nın Kurks bölgesinde sivil altyapıyı vurmasını eleştirdi. Bunu "insani olmayan bir tutum" olarak değerlendiren Zaharova sorumluların cezalandırılacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında da sayısız köprü, enerji altyapısı ve sivil hedefler imha oldu.

"Kursk bölgesi ilk kez bir Batı yapımı roketatarla, muhtemelen Amerikan HIMARS ile vuruldu" diyen Zaharova "Gluşkovo bölgesinde Seym Nehri üzerindeki köprüye saldırının bir sonucu olarak köprü tamamen imha oldu ve sivil nüfusun tahliyesine yardımcı olan gönüllüler öldürüldü" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna Seym Nehri üzerindeki köprüyü vurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:14:18