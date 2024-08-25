Ukrayna şimdide Belgorod’a saldırdı

Samanyoluhaber.com - Moskova







Belgorad şehri Rakitnoye köyü, Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen bir saldırıya maruz kaldı.

Saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan dördünün durumu kritik.Rusya’nın Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayı sivillere yönelik amaçlı olarak nitelendirdi. Yaralanan 13 kişi arasında 9 yetişkin ve 3 çocuk bulunuyor. Bir yaralı, durumunun ciddiyeti nedeniyle Belgorod’daki 2 numaralı şehir hastanesine sevk edildi.Saldırının ardından yerleşim yerlerinde gaz boru hattı ve elektrik hatları hasar gördü, bu da bazı köylerin gazsız ve elektriksiz kalmasına yol açtı. Ayrıca birçok konut ve araç da saldırı sırasında zarar gördü.Rusya’nın Soruşturma Komitesi, saldırıyı terörizm suçu olarak değerlendirerek ceza davası açtı. Bu saldırı, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin sivil nüfus üzerindeki etkilerini bir kez daha ortaya koyuyor.Belgorod bölgesi, son dönemlerde Ukrayna tarafından düzenlenen saldırılarda sıkça hedef alınan bölgelerden biri haline geldi.