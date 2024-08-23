Ukrayna sınır ötesi operasyonu güçlendirmek istiyor

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Ayrıca, Ukrayna ordusunun Ukrayna yanlısı Rus savaşçılar yerine ilk kez doğrudan bu tür bir saldırıya öncülük etmesi, savaşta bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bir sürpriz yaparak çatışmaların yoğun olduğu Kursk sınır hattına gitti.Zelenskiy, Perşembe günü Ukrayna’nın Sumi eyaleti Rusya sınırına yakın bölgeleri ziyaret ederek ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesine başlattığı operasyonu destekledi.Ukrayna Devlet Başkanının bu ziyaret, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki kontrol alanlarını genişletme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.Ziyaret, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde bir yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Bu adım, Ukrayna’nın sınır ötesi operasyonlarını güçlendirme ve Rusya’yı savunmasız bırakma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.Ukrayna Genelkurmay başkanı Orgeneral Oleksandr Syrskyi, gelişmeleri rapor etti ve Kursk bölgesindeki bir başka yerleşim yerinin Ukrayna’nın kontrolü altına geçtiğini ve daha fazla Rus savaş esirinin yakalandığını duyurdu.Kursk bölgesine yönelik operasyonlar, Rusya’nın savunmasını zayıflatma ve Ukrayna’nın sınır ötesi etkisini artırma amacı taşıyor.Bu arada Kursk bölgesinde Ukrayna güçleri, Korenovo’yu ele geçirmeye çalışıyor. Korenovo’nun düşmesi, Ukrayna’nın Rusya topraklarında savunma hattını güçlendirmesine ve Harkiv ile diğer kuzey şehirlerini korumak için bir tampon bölge oluşturmasına imkan sağlayabilir.Zelenskiy’nin tampon bölge stratejisi, Ukrayna için büyük bir operasyonel başarı olarak değerlendiriliyor.Ukrayna’nın İlerlemesi ve Donbas’taki KayıplarUkrayna güçleri, Rusya topraklarındaki ilerlemelerini sürdürürken, Donetsk bölgesinde toprak kaybetmeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk’teki Mezhov köyünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Rus kuvvetlerinin Donbas’taki önemli ulaşım noktası Pokrovsk’a ilerleyişi, bölgedeki Ukrayna direnişini de zayıflatıyor.