Ukrayna taarruza geçti: 3 bin kilometrekarelik toprağı Rusya’dan geri aldı

Rusya’nın Harkov etrafında işgal ettiği bölgelere atadığı yönetici Vitali Gançev, buradaki Ukrayna askerlerinin sayısının Rus birliklerinin sekiz katı olduğunu söyledi.

Rus televizyonuna konuşan Gançev, Ukrayna ordusunun bölgenin kuzeyindeki köyleri ele geçirdiğini, Rus sınırına dayandıklarını belirtti.

U?krayna ülkenin doğusunda Rusya'nın işgal ettiği 3 bin kilometrekarelik alanı yeniden kontrolüne aldığını açıklamıştı.

BBC bu iddiaları doğrulayamadı.

Ukrayna ordusu sadece son 24 saat içinde 20 köyü ele geçirdiklerini, ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde de 500 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü aldıklarını belirtti.

Ancak Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'daki tüm görevler tamamlanıncaya kadar operasyonların süreceğini açıkladı.

Peskov, son gelişmeler hakkında devlet başkanı Vladimir Putin'in sürekli bilgilendirildiğini de ifade etti.

Rusya, Ukrayna'nın kontrolü yeniden ele geçirdiği İzyum ve Kupyansk gibi noktalarda saldırılarını sürdürdüklerini de belirtti.

İzyum Valisi Valeri Marçenko, BBC'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun kente girdiğini ve resmi binalarda Ukrayna bayrağının göndere çekildiğini belirtti.





Ukrayna birliklerinin evlerde gizlenmiş olabilecek Rus askerlerini aradıkları ve kentte temizlik faaliyetleri yürüttükleri ifade edildi.





Marçenko kasabadan ayrılmak zorunda kalanların on gün içinde güvenle geri dönebileceklerini söyledi.





Ukrayna birlikleri Cumartesi günü Rusya'nın elindeki hayati önemdeki ikmal kasabaları İzyum ve Kupyansk'a girmişti.





İngiltere savunma bakanlığı yetkilileri ise çatışmaların bu kasabaların dışında devam ettiği uyarısında bulunmuştu.





Kiev'deki yetkililer de Ukrayna güçlerinin İzyum çevresindeki bazı yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirmek için savaşmaya devam ettiğini söylemişti.





Rusya Savunma Bakanlığı ise askeri birliklerin İzyum, Balakliya ve Kupyansk kasabalarından geri çekildiğini duyurmuştu.





Bakanlık, İzyum’daki askerlerin “yeniden toparlanmak” için; Balakliya'daki askerlerin ise Donetsk cephesine destek oluşturmak için çekildiği belirtilmişti.





Moskova, “İzyum-Balakliya birliklerinin geri çekilmesi ve organize bir şekilde Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına sevkine yönelik üç günlük operasyon gerçekleştirildi." açıklamasını yapmıştı.













Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, bu açıklamadan kısa bir süre sonra Harkov’un Rusya tarafından kontrol edilen bölgesinin baş yöneticisi, bölgede halkın Rusya’ya tahliye edilmesini önerdi.





Rusya hâlâ Ukrayna'nın yaklaşık beşte birini kontrol ediyor ve savaşın hızlı bir şekilde sona ereceğini pek kimse düşünmüyor.





Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın karşı saldırı potansiyeli konusunda uyarıda bulundu.





Reznikov, "Karşı saldırıyla bölgeyi özgürleştirirsiniz, ondan sonra onu kontrol etmeniz ve savunmaya hazır olmanız gerekir" dedi.





















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