Ukrayna: Tahıl ihracatı artık imkansız





Milli Savunma Bakanlığı: Moskova ve Kiev ile görüşmeler sürüyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Ukrayna’nın tahıl ihracatının durmasından “derin endişe duyduğunu” bildirdi.Ukrayna Alt Yapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilme kararından sonra Ukrayna limanlarından tahıl yüklü tankerlerin ayrılmasının artık imkansız hale geldiğini bildirdi.Ukraynalı bakan, Rusya’nın kararından sonra toplam 218 tankerin bloke durumda olduğunu bildirdi.Sosyal medya hesabı Telegram üzerinden açıklama yapan Ukraynalı bakan, İstanbul’daki Ortak Koordinasyon Merkezi’nden güvenlik koridorundan geçebilmek için izin gelmediğini belirterek, şu anda 218 geminin “bloke” durumda olduğu bilgisini paylaştı.Ukrayna limanlarından daha önce ayrılan 95 dolu tanker ve Ukrayna’ya gelmesi beklenen 101 boş tankerin inceleme için beklediğini belirten Ukraynalı bakan, kendi limanlarında ise 22 tarım ürünleriyle yüklü geminin beklediğini aktardı.Ukrayna, şu ana kadar yapılan anlaşma kapsamında üç limandan 9 milyon ton tarım ürünü ihraç ettiğini duyurdu.Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, sorunu çözmek için Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüştüğü bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Sivastopol'daki saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'deki makamlara ilettiğini belirterek, "İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır." açıklamasında bulundu.