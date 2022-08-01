Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna tahılında sevkiyatı başladı /01 Ağustos 2022 09:52

Ukrayna tahılında sevkiyatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından ilk geminin bu sabah 08.30'da hareket edeceğini duyurdu. Mısır yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan yola çıktı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket edeceğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler yer aldı:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda; mısır yüklü RAZONI isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan’a gitmek üzere Odessa limanından 01 Ağustos sabah 08.30'da hareket etmesinde mutabık kalınmıştır.

22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan ‘Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır.

İSTANBUL’DA DENETİM 
Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı ikinci açıklamada ise mısır yüklü ilk geminin Odessa Limanı’ndan yola çıktığı duyuruldu: “RAZONİ isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanı’na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir.”
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