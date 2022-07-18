Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna tahıllarına koridor için anlaşmaya varıldı /18 Temmuz 2022 15:19

Ukrayna tahıllarına koridor için anlaşmaya varıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının kısa süre içinde yapılmasının planlandığını belirterek, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" açıklamasında bulundu.


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