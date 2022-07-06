Ukrayna, Türkiye'nin 3 gemiyi daha incelemesini istedi

Reuters'ın haberine göre Ukrayna Başsavcılığı 13 Haziran'da gönderdiği mektupta Türkiye Adalet Bakanlığı'ndan, işgal altındaki Herson bölgesinden aldığı tahılı taşıdığı iddia edilen üç gemiyi araştırmasını istedi.



Mektup, gemilerin nisan ve mayıs aylarında Kırım'ın Sivastopol'daki ana tahıl terminalinden hareket ettiğini ve Ankara'dan gemilerin yükleri ve Türk limanlarına varışları hakkında kanıt sunmasını talep ediyor.



İncelemeye göre Mikhail Nenashev, Matros Pozynich ve Matros Koshka adlı kuru yük gemileri, United Shipbuilding Corporation adlı bir Rus devlet şirketinin yan kuruluşuna ait.



Ukrayna, Şubat ayındaki işgalden bu yana Moskova'yı tahıl çalmakla suçluyor. Rusya ise iddiaları reddediyor.



Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna, güney kıyıları boyunca devam eden savaş ve birçok limanının kapalı olması nedeniyle mal ihraç etmekte zorlanıyor.



Batılı ülkeler Rusya'nın isteyerek bir gıda krizini tetiklemeye çalıştığını belirtiyor. Moskova, gıda krizinin Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan kaynaklandığını söylüyo.



Kiev'in Ankara'ya yolladığı mektupta adı geçen gemilerin son varış noktalarının neresi olduğu belirlenemedi.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, günlerdir Karasu limanı açıklarında bekleyen Zhibek Zholy gemisinin Rus bandıralı olduğunu ancak Kazakistan'a ait olduğunu söyledi.



"Çalıntı tahıl" tartışmasının yaşandığı Rus bandıralı yük gemisi Zhibek Zholy'nin durumunu değerlendireceklerini belirten Lavrov, "Gemi Rus gibi görünüyor ve Rus bayrağı taşıyor. Sanırım Kazakistan'a ait ve ilk teslimat planı Türkiye ile Estonya arasında imzalanan bir sözleşemeye ait" diye konuştu.



Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaşın başından itibaren baş döndürücü bir hızla yükselen gıda fiyatlarının etkisiyle bir "açlık fırtınası"nın ortaya çıkmasından endişe ediyor.