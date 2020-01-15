Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna uçağının vurulduğu an! /15 Ocak 2020 11:44

Ukrayna uçağının vurulduğu an!

İran'da Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 8 Ocak sabahı başkent Tahran civarında füzelerle vurulma anını gösteren bir videonun görüntüleri ortaya çıktı.

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

New York Times gazetesi, 30 saniye arayla iki füzenin yolcu uçağını vurduğu görüntüleri paylaştı. Söz konusu füzelerin İran ordusuna ait askeri bir birlikten uçağın düşürüldüğü noktaya 8 kilometre uzaktan atıldığı ifade belirtildi. Görüntülerde iki füzenin rampadan fırlatılma süreci ve yolcu uçağını vurduğu an kolaylıkla görülebiliyor.

Boeing 737 tipi yolcu uçağının patlamanın hemen sonrası alev aldığı ve Tahran Havalimanı'na doğru kavis çizerek düştüğü gözlemleniyor. Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı İran tarafından yanlışlıkla düşürülmüş, 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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