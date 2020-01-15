Ukrayna uçağının vurulduğu an!

New York Times gazetesi, 30 saniye arayla iki füzenin yolcu uçağını vurduğu görüntüleri paylaştı. Söz konusu füzelerin İran ordusuna ait askeri bir birlikten uçağın düşürüldüğü noktaya 8 kilometre uzaktan atıldığı ifade belirtildi. Görüntülerde iki füzenin rampadan fırlatılma süreci ve yolcu uçağını vurduğu an kolaylıkla görülebiliyor.







Boeing 737 tipi yolcu uçağının patlamanın hemen sonrası alev aldığı ve Tahran Havalimanı'na doğru kavis çizerek düştüğü gözlemleniyor. Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı İran tarafından yanlışlıkla düşürülmüş, 176 kişi hayatını kaybetmişti.