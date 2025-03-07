Ukrayna ve ABD, Suudi Arabistan'da barış planlarını görüşecek

Moskova-Paris arasında 'Napolyon' gerilimi





Zelenskiy, Telegram uygulamasında yaptığı açıklamada, 10 Mart Pazartesi günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti. Zelenskiy, "Bundan sonra, ekibim Amerikalı ortaklarımızla çalışmak üzere Suudi Arabistan'da kalacak. Ukrayna barışla çok ilgili" dedi.Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın "hızlı" ve "kalıcı" bir barış için ABD Başkanı Donald Trump ile "yapıcı" bir şekilde çalışacağını kaydetti. Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Ukrayna'yla üç yıldır süren savaşı sona erdirmek için bir barış anlaşması çerçevesi üzerinde görüşmeler yapıldığını ve gelecek hafta Suudi Arabistan'da Ukraynalılarla bir toplantı planlandığını vurguladı.Zelenskiy'nin üst düzey Suudi yetkililerle görüşmek için yapacağı gezi aslında geçen ay için planlanmıştı. Ancak 18 Şubat'ta Kiev'in davet edilmediği ABD-Rusya görüşmelerinin gerçekleşmesi nedeniyle ertelenmişti.Zelenskiy'nin ardından Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bence Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü seçenekleri yok" dedi. Trump, "Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum, çünkü farklı bir şekilde onların da başka bir seçeneği yok" diye konuştu. Trump, Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladıktan sonra Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda "Bilmiyorum, size söyleyemem" dedi.Trump'a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin nükleer şemsiyeyi Avrupalı ortaklarına genişletebileceği yönündeki sözleri sorulduğunda ise "nükleerden arınmayı" tercih ettiğini belirtti. Trump, "Son birkaç günde Ukrayna'yla çok fazla ilerleme kaydettik. Rusya'yla ilerleme kaydettik. Bunu sona erdirmek ve nükleerden bu şekilde bahsetmemek harika olurdu" diye konuştu.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 5 Mart Çarşamba günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Rusya'nın Avrupa'ya karşı bir tehdit olduğunu ve ülkesinin nükleer şemsiyesini müttefiklerine uzatabileceğini, Ukrayna'da bir barış anlaşmasına varılmasından sonra bu ülkeye barış gücü yollamaya niyetli Avrupalı ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla bir toplantı yapacağını" söylemişti.Rusya'dan ise Macron'un sözlerine sert bir yanıt geldi. Rusya lideri Vladimir Putin, "Hala, nasıl sona erdiğini unutarak Napolyon dönemlerine dönmek isteyenler var" dedi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Bu konuşma, tabii ki Rusya'ya yönelik bir tehdit" dedi. Lavrov, "Rusya'ya karşı savaşmak isteyen Napolyon ve Hitler gibi seleflerinin tersine Macron pek zarif davranmıyor. En azından onlar açıkça 'Rusya'yı fethetmeliyiz, Rusya'yı yenmeliyiz' demişti" diye konuştu.Rusya'dan gelen açıklamalara yanıt veren Macron ise kendisini Napolyon'a benzeten Putin'i tarihi yeniden yazmak isteyen bir "emperyalist" diye tanımladı. Macron, Brüksel'deki AB zirvesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Napolyon fetihler yaptı. Şu anda Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç ise Rusya. Putin tarihi yeniden yazmak isteyen bir emperyalist" diye konuştu.