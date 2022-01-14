Ukrayna ve NATO arasında yeni anlaşma

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bazı Ukrayna bakanlıklarının internet sitelerine gerçekleştirilen korsan saldırısını kınadı ve Ukrayna’yla siber işbirliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşmanın imzalanacağını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bazı Ukrayna bakanlıklarının internet sitelerine gerçekleştirilen korsan saldırısını kınadı ve Ukrayna’yla siber işbirliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşmanın imzalanacağını duyurdu.





Stoltenberg’in yazılı açıklamasında, “Ukrayna hükümetine yönelik siber saldırıları şiddetle kınıyorum. NATO uzun yıllardır Ukrayna ile siber güvenliğini güçlendirmek için yakın çalışıyor. NATO’nun Brüksel’deki siber uzmanları, devam eden kötü niyetli siber faaliyetlerle ilgili bilgileri Ukraynalı meslektaşlarıyla paylaşıyor. Müttefiklerin bu ülkedeki uzmanları da sahada Ukraynalı yetkilileri destekliyor” ifadesine yer verildi.





NATO ve Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde, siber işbirliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşma imzalayacağını kaydeden Stoltenberg, Ukrayna’ya NATO’nun kötü amaçlı yazılım bilgi değişim platformuna erişim sağlanacağını belirterek, “NATO’nun Ukrayna’ya güçlü siyasi ve pratik desteği devam edecek” ifadesini kullandı.







