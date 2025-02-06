Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ve Rusya arasında esir takası /06 Şubat 2025 10:21

Ukrayna ve Rusya arasında esir takası

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çarşamba günü Rusya ile bir esir takası gerçekleştirdiğini ve 150 savaşçısının evlerine döndüğünü belirtti.

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Rusya ve Ukrayna Birleşik Arap Emirlikleri'ne 'insani arabuluculuk çabaları' için teşekkür etti.

Euronews'in haberine göre, Zelenskiy tarafından yayınlanan görüntülerde, birçoğu Ukrayna bayraklarına sarılmış sevinçli mahkumların otobüslerden indiği ve güvenlik nedeniyle açıklanmayan bir yerde sevdikleriyle yeniden bir araya geldiği görülüyor.

Zelenskiy, "Bugün onlar ve sevdikleri için yıllarca beklemekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Onları evlerinde, canlı ve özgür görmek gerçek bir mutluluk" diye yazdı. Bazılarının esaret altında iki yıldan fazla zaman geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy, "Başta BAE olmak üzere ortaklara" ve Ukraynalıların evlerine dönmesi için çalışan herkese teşekkür etti.

Anlaşma, çok sayıda başka esir takasının da arkasında olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sağlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerinin Rusya'ya dönmeden önce müttefik Belarus'ta sağlık kontrolünden geçirildiğini söylerken, BAE'nin arabuluculuk çabalarına da teşekkür etti.

Bu arada çarşamba günü Ukrayna'nın Poltava kentinde yüzlerce yas tutan kişi, geçtiğimiz cumartesi günü Rus saldırısında hayatını kaybeden 14 kişiden bazılarının cenaze törenine katılmak üzere bir araya geldi.

Saldırıda, Zapishnyi ve Yavorskyi aileleri için ciddi törenler düzenlendi.

Zapishnyi ailesi 40 yaşındaki Serhii, 38 yaşındaki eşi Kateryna ve çocukları 8 yaşındaki Danyil ve 12 yaşındaki Diana'yı kaybetti.

Yavorskyi ailesi ise hem anne hem de babasını ve 9 yaşındaki kızlarını kaybetti.

Yedi tabut katedralin yakınına yerleştirildi ve yas tutanlar saygılarını sundu. Ayrıca çocukları onurlandırmak için oyuncaklar bıraktılar.
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