Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri ABD'de başladı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürmek için görüşmenin ABD'de başladığını duyurdu.





"ZELENSKİY İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİM”

Umerov, toplantının adil bir barış sağlanması için yapıldığını belirterek, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halindeyim” ifadesini kullandı.





Barış planı görüşmelerinin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendiğini hatırlatan Umerov, “Net talimat ve önceliklerimiz var; Ukrayna çıkarlarının korunması, somut diyalog ve Cenevre'de elde edilen başarılara dayanarak ilerlemek. Ukrayna için gerçek barış ve garantili güvenlik için çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.