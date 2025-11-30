Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri ABD'de başladı /30 Kasım 2025 19:06

Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri ABD'de başladı

Ukrayna, Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin ABD'de başladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürmek için görüşmenin ABD'de başladığını duyurdu.

"ZELENSKİY İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİM”
Umerov, toplantının adil bir barış sağlanması için yapıldığını belirterek, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halindeyim” ifadesini kullandı.

Barış planı görüşmelerinin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendiğini hatırlatan Umerov, “Net talimat ve önceliklerimiz var; Ukrayna çıkarlarının korunması, somut diyalog ve Cenevre'de elde edilen başarılara dayanarak ilerlemek. Ukrayna için gerçek barış ve garantili güvenlik için çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

