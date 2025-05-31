Ukrayna ve Rusya, ateşkes için ön koşullarını açıkladı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna'da ateşkes sağlanabilmesi için iki temel koşul öne sürdü.



Nebenzya, "Batılı ülkelerin Kiev rejimine silah tedarikini durdurması ve Ukrayna'nın seferberliği sonlandırması gerekiyor" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın bu şartlar karşılandığında ateşkesi değerlendirebileceğini belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu hafta içinde yaptığı açıklamada İstanbul'da ikinci bir müzakere turu düzenlemeye hazır olduklarını duyurdu. Rus tarafı, bu görüşmede tarafların ateşkes koşullarını içeren mutabakat metinlerini karşılıklı sunmasını bekliyor.



Ukrayna'nın Ön Koşulu: Belge Alışverişi



Kiev yönetimi, müzakerelerin başlamasından önce tarafların mutabakat metinlerini karşılıklı paylaşması gerektiğini savunuyor. Ukrayna yetkilileri, 28 Mayıs'ta kendi hazırladıkları barış planını Moskova'ya iletmiş, Rusya'nın ise belgesini 2 Haziran'daki olası İstanbul görüşmesinde sunacağını açıklamıştı.



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yapıcı bir diyalog için Rusya'nın da taslağını önceden paylaşması gerektiğini belirterek, "Toplantının boş geçmemesi ve savaşı bitirmeye yakınlaştırması için bu şart" dedi.



Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ise müzakerelere katılmaya hazır olduklarını ancak Rus taslağını önceden görmenin stratejik önem taşıdığını vurguladı.



Ukrayna'nın Barış Planı: "Öncelik Kara, Deniz ve Havada Ateşkes"



Ukrayna tarafından hazırlanan ve The New York Times'a açıklanan barış planı taslağı, çatışmaların durdurulmasına yönelik kapsamlı öneriler içeriyor.



Taslağa göre ilk adım olarak kara, deniz ve hava sahasında tam ateşkes sağlanacak ve bu süreç uluslararası ortaklar tarafından izlenecek. Kiev yönetimi, 28 Mayıs'ta bu taslağı Moskova'ya, bir gün öncesinde ise Washington'a resmi olarak iletti.



Uzmanların ve diplomatik gözlemcilerin değerlendirilmesi



Uzmanlar, Ukrayna'nın ateşkes önerisinin Batı'nın silah desteği konusundaki tutumuna bağlı olarak şekilleneceğini belirtirken, Rusya'nın "güvenlik garantileri" talebinin müzakere masasının ana gündem maddelerinden biri olacağını ifade ediyor.



İstanbul'daki görüşmeler öncesi tarafların belge alışverişi yapması, diplomatik sürecin ciddiyetini ortaya koyarken, uluslararası toplumun bu sürece nasıl dahil olacağı merakla bekleniyor.



Diplomatik gözlemciler, Nebenzya'nın BM'deki açıklamalarının Rusya'nın "güvenlik garantileri" talebini yeniden vurguladığını belirtirken, Batı'nın silah desteğinin kesilmesi koşulunun Kiev için kabul edilemez olabileceğine dikkat çekiyor.



Öte yandan, Ukrayna'nın seferberlik durdurma talebi ise askeri kapasitesini doğrudan etkileyecek bir faktör olarak öne çıkıyor.

İstanbul'daki olası ikinci tur görüşmelerin bu çerçevede kritik bir dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.