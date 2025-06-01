Ukrayna ve Rusya barış görüşmeleri için İstanbul'da buluşuyor

Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakere sürecinin ikinci turu, 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daha önce duyurduğu toplantıya ilişkin olarak, Rus müzakere heyetinin İstanbul’a hareket ettiği bildirildi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre TASS haber ajansına konuşan bir kaynak, “Müzakere ekibi İstanbul’a doğru yola çıktı” ifadelerini kullandı.



Rus heyetinin başkanlığını yürüten Vladimir Medinskiy’nin, toplantı sırasında Rusya’nın krizin temel nedenlerini aşmaya yönelik hazırladığı muhtırayı Ukrayna tarafına sunacağı belirtildi.



Lavrov, bu belgenin tüm temel başlıkları kapsadığını ve çözüm sürecine “yapıcı bir çerçeve” sunmayı amaçladığını söyledi.



ZELENSKİ'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelere Ukrayna’nın katılacağını açıkladı.



Zelenski, Ukraynalı yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki toplantı öncesinde Ukrayna’nın pozisyonunu netleştirdim” dedi.



Açıklamasında toplantının içeriğine dair detay verilmezken, görüşmede hangi başlıkların öncelikli olacağına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi.



Zelenski, İstanbul’daki heyetin başkanlığını bir kez daha Savunma Bakanı Rustem Umerov’un yürüteceğini belirtti.



İLK TURDA HANGİ ADIMLAR ATILDI?



Taraflar, 16 Mayıs'ta İstanbul’da yapılan ilk tur görüşmesinde bin mahkûmun karşılıklı değişimi ve potansiyel bir ateşkes sürecine dair belge alışverişi üzerinde anlaşmıştı.



Yeni turda bu başlıkların derinleştirilmesi ve güven artırıcı adımların somutlaştırılması bekleniyor.