Ukrayna ve Rusya heyetleri İstanbul'da buluştu: Barış için ikinci görüşme sona erdi





'BUGÜN OLAN GÖRÜŞMELER BİTTİ'





UKRAYNA HEYETİ HERKESİ ŞAŞIRTTI





GÖRÜŞME VAR, ŞARTLAR YOK





UKRAYNA NE İSTİYOR?





TOM BARRACK: 'TRUMP SABRININ SONUNA GELDİ'

Rus ve Ukraynalı yetkililer, ikinci doğrudan barış görüşmesi için Pazartesi günü İstanbul’da bir araya gelecek.Ancak görüşmeler, iki taraf arasındaki hatların daha da gerildiği bir dönemde başlayacak. Ukrayna'nın bir kısmı nükleer kapasiteli olmak üzere 40 savaş uçağı ve 2 köprüyü imha ettiği saldırılar, Rusya'da büyük tepki topladı.Bu esnada Ukrayna'da ise Rusya Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerine ilgisiz kalması ve hala barış şartlarını resmen yayınlamaması, işgal altındaki ülkenin görüşmelere olan inancını düşürdü.Ancak iki ülkenin heyetleri de İstanbul'a vardı. Ukrayna ve Rusya heyetleri, üst düzey Türk yetkililerle birlikte, ikinci tur barış görüşmeleri için İstanbul'daki Çırağan Sarayı'na geldi.Ruslar çoğunlukla takım elbise, Ukraynalılar ise kamuflajlı askeri üniformalar giymiş bir şekilde görüşmeleri gerçekleştirdi.1 saat 15 dakika süren görüşmeler sona erdi. Görüşme sonunda alınan kararların gelecek saat için öğrenilmesi bekleniyor.Görüşmelerde, bir Putin - Zelenski - Trump görüşmesinin yapılması için müzakerelerin yapılması gerektiği belirtilmişti. Ancak bunun yanunda başka konular da konuşuldu.Rusya, İstanbul toplantısı sırasında Ukrayna'ya ateşkes için önerdiği şartları ve savaşı sona erdirecek koşulları özetleyen “Barış Şartlarını' sundu.Ukrayna, iade edilmesi gereken Ukraynalı çocukların bir listesini Rus tarafına teslim etti. Ukrayna, toprak taleplerini daha önce reddetmiş ve koşulsuz bir ateşkes çağrısında bulunmuştu.Rus tarafı, "bugün Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelere devam edilmeyecek; heyetler uçup gidecek" açıklamasını yaptı.Rus devlet medyasına göre Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler “olumsuz sonuçlanmadı."Yeni başlayan konuşmalarda en çok dikkat çeken şey ise Ukrayna heyetinin giyimi oldu. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyetin kamuflaj uniformaları çok konuşuldu.Vladimir Medinsky'in yönettiği Rus heyeti ve Hakan Fidan'ın yönettiği Türk arabulucular takım elbiseleriyle daha sivil bir izlenim verirken Ukrayna, askeri kıyafetleriyle görüşmenin tonunu belirledi.Görüşmelerde konuşulacak konular arasında Ukrayna'nın önerdiği ateşkes şartları ve ülke liderleri Vladimir Putin ve Volodimir Zelenski'nin yüz yüze geleceği bir görüşmenin tarihi de yer alacak.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Savunma Bakanı Rustem Umerov’un Rus heyetiyle görüşeceğini doğruladı. Rus heyetine Kremlin danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.İlk tur görüşmeler 16 Mayıs’ta yapılmıştı. Bu görüşmelere sonucu savaşın en büyük esir değişimi gerçekleşmişti. Ancak barış ya da ateşkes adına somut bir ilerleme kaydedilememişti.Geçen görüşmelerde, taraflar sadece kendi şartlarını ortaya koymakla yetinmişti.Doğrudan müzakere önerisi, Avrupa’dan gelen ateşkes çağrılarına karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den gelmişti.Ancak Kremlin, ateşkesi yalnızca kapsamlı bir barış mutabakatının ardından tartışacağını duyurdu. Ukrayna ise hala Moskova’nın hazırlayacağını söylediği taslak metni beklediğini belirtti.Medinskiy, Ukrayna’nın kendi mutabakat metnini gönderdiğini ve Kremlin’in bu belgeye Pazartesi günü yanıt vereceğini söyledi.Ukrayna'nın sunduğu belgede, Ukrayna’nın askeri kapasitesine sınırlama getirilmemesini, Rus işgali altındaki toprakların egemenliğinin tanınmamasını ve tazminat ödenmesini içeriyor.Görüşmelerde bugünkü cephe hattı, toprak tartışmaları için başlangıç noktası olacak. Rusya şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini kontrol ediyor.Üç yıllık savaşın ardından iki taraf hâlâ birbirinden uzak duruyor. ABD Başkanı Donald Trump barış çağrısını yineledi.Tarafları uzlaşmazlıkla suçlayan Trump, Moskova’nın gecikmesi durumunda Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, NTV muhabirine verdiği röportajda Başkan Trump’ın Ukrayna savaşına dair gelişmeler karşısında sabrının tükendiğini söyledi.Barrack, “Başkan Trump sabrının sonuna geldi, kendisi için zaten çok sabırlı biri diyemezsiniz” ifadelerini kullanarak, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile değil Trump’la anlaşmak istediğini belirtti.Türkiye’nin sunduğu dörtlü toplantı önerisinin kritik olduğunu vurgulayan Barrack, bu tür girişimlerin, anlamlı ve güvenlik garantili kararlar üretilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.