Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna video yayınladı: Kuzey Kore askerleri Rus ordusunda /22 Ekim 2024 10:30

Ukrayna video yayınladı: Kuzey Kore askerleri Rus ordusunda

Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere eğitim gören ve Rus askeri kıyafetlerini alan Kuzey Kore askerlerini gösterdiğini iddia ettiği video yayınladı.

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Kuzey Kore'nin Rus birliklerini desteklemek üzere Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarının ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya nota vermesinin ardından Ukrayna; söz konusu askerlere ait olduğunu öne sürdüğü bir video yayınladı.  

EuroNews Türkçe'nin haberine göre, Ukrayna Kültür ve Enformasyon Bakanlığı'na bağlı Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi 18 Ekim'de paylaştığı videoda Rus askeri kıyafetlerini almak için sıraya giren onlarca Kuzey Kore askerinin göründüğünü belirtti. 

Videoda, Kuzey Kore askerlerinin Rus askerlerinden çanta, kıyafet ve diğer giysileri almak için sıraya girdiği iddia ediliyor.

Açıklamada, "Bu videoyu kendi kaynaklarımızdan aldık. Güvenlik endişeleri nedeniyle videoyu bize sağlayan kaynaklardan ek doğrulama sağlayamıyoruz" denildi.

Kurum, görüntülerin son günlerde bir Rus askeri tarafından çekildiğini iddia ediyor, ancak görüntülerin nasıl elde edildiğini açıklamıyor. Görüntülerin çekildiği yer de bilinmiyor.

Brüksel'de AB liderleri ile oturduğu masada konuşan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, belirsiz sayıda Kuzey Kore askerinin halihazırda 'işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki Rus düşmanın tarafında' olduğunu söylemişti: "Yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerini bize karşı savaşmak için göndermeye hazırlandıklarını biliyoruz."

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiası bölge ülkeleri arasında da tansiyonu artırmıştı. 

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya Büyükelçisi Georgy Zinoviev'e nota vermiş, hükümetin protestosunu resmen iletmişti. Kuzeyli askerlerin derhal Rusya'dan geri çekilmesini talep eden Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, komşu ülke birliklerinin Ukrayna savaşına katılmasının ilgili Birleşmiş Milletler anlaşmalarının ihlali anlamına geldiğini belirtti. 
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