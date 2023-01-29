Ukrayna’ya 321 Tank yolda

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Ukrayna'nın Fransa Büyükelçisi Vadim Omelchenko, BFM TV'ye verdiği röportajda, çok sayıda Batılı ülkenin Kiev'e 300'den fazla ağır tank nakletmeyi kabul ettiğini söyledi.





“Bugün birçok ülke Ukrayna'ya 321 ağır tank tedarik etme anlaşmasını resmen onayladı. Teslim süreleri ise farklı farklı. Bazı ülkelerden gelen ağır silahların bakıma ihtiyacı var, bir kısmının lojistik sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.” dedi. Ama Ukrayna'nın bu yardıma "mümkün olan en kısa sürede" ihtiyacı olduğunu kaydetti.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky daha önce Sky News ile yaptığı bir röportajda, ABD'nin söz verdiği Abrams tanklarının Ağustos ayında gelmesi durumunda "çok geç" olacağını söylemişti. Omelchenko, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden tankların teslimatının tam zamanlamasını bilmediğine dikkat çekti.





Bilindiği üzere son günlerde, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden bazıları Kiev'e muharebe tankı tedarik etmeyi planladıklarını açıkladılar. Ayrıca Avrupa ülkelerinden ve ABD’den sadece tank değil, diğer ağır silah teslimatına başlandığı gelen bilgiler arasında.