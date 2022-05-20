Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardımı onayladı

ABD’nin Ukrayna’ya bugüne kadarki en büyük yardım paketini içeren tasarı Senato’da 11’e karşı 86 oyla kabul edildi. Askeri, ekonomik ve insani yardımların olduğu pakete 11 karşı oyun tamamı Cumhuriyetçi Partili senatörlerden geldi.



Senato’daki Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Bu büyük bir paket ve kurtuluşları için savaşan Ukrayna halkının önemli ihtiyaçlarını karşılayacak” dedi.



Başkan Biden da, tasarının geçmesinin, ABD’nin Ukrayna’ya mali desteğinde bir duraksama olmamasını sağlayacağını belirterek, Kongre’yi “ABD’nin demokrasi ve özgürlüklerini savunan cesur Ukrayna halkının yanında olduğu yönünde her iki partinin de katılımıyla net bir mesaj vermesinden” dolayı kutladı.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin üst düzey danışmanı Andriy Yermak da Senato’ya teşekkür etti ve sağlanacak paranın Rusya’yı yenilgiye uğratmaya katkı sağlayacağını bildirdi. Yermak, “Emin adımlarla ve stratejik olarak zafere doğru ilerliyoruz” dedi.



Temsilciler Meclisi de paketi 10 Mayıs’ta onaylamıştı ve o oylamada da bütün “hayır” oyları Cumhuriyetçiler’den gelmişti. Senato’da da Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’un itirazları nedeniyle oylamanın yapılması ertelenmişti.



Biden’ın tasarıyı onaylamasının ardından, ABD’nin, 24 Şubat’ta başlayan Rus işgalinden bu yana Ukrayna’ya sağladığı yardımların miktarı 50 milyar doları geçecek.



ABD'den Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık yeni askeri yardım



Öte yandan Biden yönetimi, Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık ilave askeri yardım açıkladı. Yardım açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapıldı.



Blinken yazılı açıklamasında, bu son yardımla birlikte ABD’nin işgalden bu yana Ukrayna’ya sağladığı silah ve askeri ekipman yardımlarının miktarının 3,9 milyar dolara çıktığını bildirdi.



Başkan Biden da, Kongre'nin onayını gerektirmeyen özel başkanlık yetkisi kapsamında açıklanan ilave güvenlik yardımında, topçu silahları, radarlar ve diğer türden ekipmanın bulunduğunu bildirdi.