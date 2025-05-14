Ukrayna’ya Avrupalı askerler konuşlandırılacak

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkanı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News'e verdiği röportajda çatışma sonrası Ukrayna'nın batısına Avrupalı askerlerin konuşlandırılması planlarını açıkladı.





Kellogg, Dinyeper Nehri'nin batısına Fransa, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan oluşacak bir "istikrar gücü" yerleştirilmesinin tartışıldığını belirtti. “E3 olarak adlandırılan bu güç aslında şimdi E4 halini aldı - İngilizler, Fransızlar, Almanlar ve Polonyalılar" diyen Kellogg, bu bölgenin temas hattı dışında kalacağını vurguladı.





Kellogg daha önce Ukrayna'nın 1945'teki Berlin benzeri bir paylaşımla doğuda Rus, batıda ise Batılı güçlerin kontrolünde iki bölgeye ayrılabileceğini öne sürmüştü.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mart ayında Ukrayna'ya barış gücü gönderme niyetini açıkladığını hatırlatan Kellogg, bu güçlerin cephe hattında değil güvenlik sağlama görevi üstleneceğini ifade etti. Ancak ABD desteği olmadan diğer Avrupa ülkelerinin bu plana sıcak bakmadığı belirtiliyor.





Gerilimi artırıcı bir adım





Almanya'nın yeni Şansölyesi Friedrich Merz, uluslararası hukuka uygun ve mümkünse Rusya ile mutabakat sağlanarak bir barış gücü misyonuna katılabileceklerini söylerken, Polonya Başbakanı Donald Tusk ülkesinin böyle bir misyonda yer almayacağını açıkladı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise NATO güçlerinin Ukrayna'da bulunmasını kabul edilemez bulduklarını, bunun Rusya'ya yönelik bir tehdit olarak değerlendirileceğini ve çatışma riskini artırabileceğini belirtti.





Diplomatik çevreler, bu gelişmelerin bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği uyarısında bulunuyor.