Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’ya barış elçisi! /14 Kasım 2024 13:19

Ukrayna’ya barış elçisi!

Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmaya çözüm bulmak amacıyla bir barış elçisi görevlendirecek.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Cumhuriyetçi danışmanlar, çatışmayı dondurmak adına bazı koşullar öne sürüyor. Bu sürecin takibi için deneyimli ve yüksek güvene sahip bir ismin bu göreve geleceği açıklandı.

Fox News’in aktardığı bilgilere göre, bu barış elçisi pozisyonunun, tıpkı 2017-2019 arasında Dışişleri Bakanlığı’nda Ukrayna özel temsilciliği yapan Kurt Volker gibi ücretsiz olması planlanıyor. 

Önerilen barış şartları

Cumhuriyetçi danışmanlar ve yeni kabine üyelerinin Ukrayna krizine farklı bakış açıları da dikkati çekiyor. Örneğin, Trump’ın yeni Dışişleri Bakanı olarak önerdiği Marco Rubio, çatışmanın çıkmazda olduğunu savunurken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ise çözüm için Rusya’ya ekonomik baskının artırılmasını öneriyor.

Trump’ın danışmanları tarafından önerilen barış şartları şu şekilde açıklandı:

-Çatışma hattının 1,3 bin kilometrelik askerden arındırılmış bir bölgeyle dondurulması;
-Rusya’nın kontrol altındaki bölgeleri elinde tutması;
-Ukrayna’nın 20 yıl boyunca NATO üyeliğinden feragat etmesi;

Putin Haziran ayında ateşkes ve müzakereler için şartlarını sıralamıştı.

Bu koşullar arasında Ukrayna’nın NATO’ya katılmayı reddetmesi, yaptırımların kaldırılması ve Kırım ile diğer yeni toprakların Rusya’nın parçası olarak tanınması gibi maddeler yer alıyordu. Ancak Ukrayna lideri Zelensky bu talepleri “ültimatom” olarak değerlendirdi ve müzakerelerin Kiev’in şartlarına göre yapılması gerektiğini savundu.
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