Ukrayna’ya barış gücü için AGİT formülü

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Yeni bir gelişmeye göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna’ya barış gücü veya izleme misyonu gönderebileceği söylendi.

Bu bilgi, “İzvestiya” gazetesinin AGİT Parlamenterler Asamblesi’nin basın ofisine dayandırdığı haberinde yer aldı. Haberde, böyle bir kararın AGİT’in tüm üyelerinin, özellikle de Rusya’nın onayını almayı gerektireceği belirtildi.Gazete, önceki yıllarda AGİT’in, Birleşmiş Milletler’in barış gücü kontenjanları gibi silahlı bir barış gücü yerleştirmediğini, ancak teorik olarak bunun mümkün olduğunu vurguladı.AGİT Parlamenterler Asamblesi’nin sözcüsü Neth Perry, şu anda asamblesinin bu konuda somut bir adım atmadığını söyledi.Ayrıca, Washington ve Brüksel arasındaki bazı görüş ayrılıklarının var olduğu, ancak Avrupalıların bu farkları aşmayı umdukları belirtildi.Starmer, Ukrayna’daki barış görüşmelerine Kiev ve Avrupa temsilcilerinin katılımının gerektiğini Trump’a kabul ettirmeyi hedefliyor.Dün İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin Ukrayna’ya barışın sağlanması amacıyla asker ve hava kuvvetleri göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Starmer, bu açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.Sky News’in aktardığına göre Starmer, “Bu, barışı korumanın tek yolu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump’ın barış sürecine yönelik “derin ve kişisel bağlılığını” memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Siz, tarihi bir barış anlaşmasına ulaşmak için büyük bir fırsat yarattınız” dedi.Trump, görüşmeyi “son derece verimli” olarak değerlendirerek, Starmer’a Rusya ile yapılan barış görüşmeleri hakkında bilgi verdiğini söyledi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı “tarihi telefon görüşmesini” de toplantıda gündeme getirdiğini belirtti.Trump, “Bu savaşı sona erdirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Büyük ilerleme kaydettik ve sürecin hızla ilerlediğini düşünüyorum” dedi.Amerikan lideri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Beyaz Saray’ı ziyaret etmesiyle barış sürecinin devam edeceğini vurguladı ve ateşkesin yakında sağlanabileceğini ifade etti.